Стрельба в католической школе США 27 августа - что известно

В католической школе в США произошла стрельба — погибли дети
В среду, 27 августа, в католической школе Благовещения в штате Миннесота, США, произошла стрельба. По меньшей мере двое погибли, а около двадцати человек получили ранения.
Об этом сообщил телеканал ABC News.
Что известно о стрельбе в католической школе США
Стрельба произошла утром 27 августа по местному времени в Миннеаполисе. Мужчина начал стрелять из окна церкви, которая находится на территории школы.
Сначала представители городских властей сообщили журналистам, что стрелок "задержан" и "не представляет угрозы для общины". Позже выяснилось, что он погиб от огнестрельного ранения.
Начальник полиции Миннесоты Брайан О'Хара сообщил, что вооруженный мужчина скончался на месте от огнестрельного ранения, которое он нанес себе сам.
Полиция сообщает, что в результате инцидента погибли двое детей в возрасте 8 и 10 лет. Еще 17 человек, среди которых 14 детей, получили ранения, причем двое детей сейчас в критическом состоянии.
Трамп отреагировал на стрельбу
На стрельбу ответил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
"Меня полностью проинформировали о трагической стрельбе в Миннеаполисе, штат Миннесота. ФБР быстро отреагировало и находится на месте происшествия. Белый дом будет продолжать следить за этой ужасной ситуацией. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве за всех причастных", — написал он.
Глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что ведомство отслеживает ситуацию со стрельбой.
"Я молюсь за жертв этого ужасного нападения и их семьи", — сказала она.
Напомним, что недавно в Остине, штат Техас, произошла стрельба на парковке магазина Target. В результате чего погибли двое взрослых и ребенок.
Кроме того, в Северной Каролине трагически оборвалась жизнь украинской беженки Ирины Заруцкой. Ей было 23 года.
Читайте Новини.LIVE!