Стрельба в католической школе США 27 августа - что известно

Полиция США на месте стрельбы.

В среду, 27 августа, в католической школе Благовещения в штате Миннесота, США, произошла стрельба. По меньшей мере двое погибли, а около двадцати человек получили ранения.

Об этом сообщил телеканал ABC News.

Что известно о стрельбе в католической школе США

Стрельба произошла утром 27 августа по местному времени в Миннеаполисе. Мужчина начал стрелять из окна церкви, которая находится на территории школы.

Сначала представители городских властей сообщили журналистам, что стрелок "задержан" и "не представляет угрозы для общины". Позже выяснилось, что он погиб от огнестрельного ранения.

Дети и их родители на месте стрельбы.

Начальник полиции Миннесоты Брайан О'Хара сообщил, что вооруженный мужчина скончался на месте от огнестрельного ранения, которое он нанес себе сам.

Полиция сообщает, что в результате инцидента погибли двое детей в возрасте 8 и 10 лет. Еще 17 человек, среди которых 14 детей, получили ранения, причем двое детей сейчас в критическом состоянии.

Полиция США на месте стрельбы.

Трамп отреагировал на стрельбу

На стрельбу ответил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Пост Трампа в социальной сети Truth Social.

"Меня полностью проинформировали о трагической стрельбе в Миннеаполисе, штат Миннесота. ФБР быстро отреагировало и находится на месте происшествия. Белый дом будет продолжать следить за этой ужасной ситуацией. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве за всех причастных", — написал он.

Глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что ведомство отслеживает ситуацию со стрельбой.

"Я молюсь за жертв этого ужасного нападения и их семьи", — сказала она.

Напомним, что недавно в Остине, штат Техас, произошла стрельба на парковке магазина Target. В результате чего погибли двое взрослых и ребенок.

Кроме того, в Северной Каролине трагически оборвалась жизнь украинской беженки Ирины Заруцкой. Ей было 23 года.