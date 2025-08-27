Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В католической школе в США произошла стрельба — погибли дети

В католической школе в США произошла стрельба — погибли дети

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 20:45
Стрельба в католической школе США 27 августа - что известно
Полиция США на месте стрельбы. Фото: Reuters

В среду, 27 августа, в католической школе Благовещения в штате Миннесота, США, произошла стрельба. По меньшей мере двое погибли, а около двадцати человек получили ранения.

Об этом сообщил телеканал ABC News.

Реклама
Читайте также:

Что известно о стрельбе в католической школе США

Стрельба произошла утром 27 августа по местному времени в Миннеаполисе. Мужчина начал стрелять из окна церкви, которая находится на территории школы.

Сначала представители городских властей сообщили журналистам, что стрелок "задержан" и "не представляет угрозы для общины". Позже выяснилось, что он погиб от огнестрельного ранения.

В католической школе в США произошла стрельба — погибли дети - фото 1
Дети и их родители на месте стрельбы. Фото: Reuters

Начальник полиции Миннесоты Брайан О'Хара сообщил, что вооруженный мужчина скончался на месте от огнестрельного ранения, которое он нанес себе сам.

Полиция сообщает, что в результате инцидента погибли двое детей в возрасте 8 и 10 лет. Еще 17 человек, среди которых 14 детей, получили ранения, причем двое детей сейчас в критическом состоянии.

В католической школе в США произошла стрельба — погибли дети - фото 2
Полиция США на месте стрельбы. Фото: Reuters

Трамп отреагировал на стрельбу

На стрельбу ответил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

У католицькій школі в США сталася стрілянина — загинули діти - фото 1
Пост Трампа в социальной сети Truth Social. Фото: скриншот

"Меня полностью проинформировали о трагической стрельбе в Миннеаполисе, штат Миннесота. ФБР быстро отреагировало и находится на месте происшествия. Белый дом будет продолжать следить за этой ужасной ситуацией. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве за всех причастных", — написал он.

Глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что ведомство отслеживает ситуацию со стрельбой.

"Я молюсь за жертв этого ужасного нападения и их семьи", — сказала она.

Напомним, что недавно в Остине, штат Техас, произошла стрельба на парковке магазина Target. В результате чего погибли двое взрослых и ребенок.

Кроме того, в Северной Каролине трагически оборвалась жизнь украинской беженки Ирины Заруцкой. Ей было 23 года.

США дети стрельба школа гибель
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации