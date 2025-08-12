Стрілянина в Остіні біля Target — загинули люди

Поліція на місці стрілянини. Фото: кадр з відео

В Остіні, штат Техас, у понеділок, 11 серпня, сталася стрілянина на паркінгу магазину Target. Внаслідок чого загинули двоє дорослих та дитина. Ще одна людина отримала медичну допомогу через незначні скарги, не пов’язані з травматичними ушкодженнями.

Про це повідомляє AP News.

Чоловік почав стріляти в людей на стоянці магазину

За даними начальниці поліції Остіна Лізи Девіс, підозрюваний — чоловік близько 30 років з історією проблем із психічним здоров’ям. Після стрілянини він викрав автомобіль з паркінгу, розбив його, а потім викрав ще одну машину в автосалоні.

Затримання відбулося за 32 кілометри від місця злочину, у південній частині міста, де поліцейські застосували електрошокер.

Правоохоронці вважають, що один із загиблих був власником автомобіля, викраденого зі стоянки Target. Дорослий і дитина померли на місці, ще один дорослий — у лікарні.

UPDATE:⚠️📢3 KILLED IN TEXAS TARGET SHOOTING 🇺🇸



Gunman, 32, with mental health history, opened fire in North Austin parking lot, then carjacked 2 vehicles. Suspect now in custody. Police say investigation is ongoing. pic.twitter.com/wDCSLGkA1M — The_Independent (@TheIndeWire) August 11, 2025

Інцидент стався близько 14:15 за місцевим часом. Журналісти зазначили, що стрілянина почалась у годину-пік, коли більшість покупців прийшли до магазину, щоб придбати шкільне приладдя дітям перед початком нового навчального року. Мер міста Кірк Вотсон назвав подію "огидним і боягузливим актом насильства із застосуванням зброї".

Компанія Target заявила, що "спустошена" трагедією і надаватиме психологічну підтримку своїм співробітникам. Свідки розповідають, що люди в паніці вибігали з машин, а працівники сусіднього автомагазину Jiffy Lube одразу зачинили двері й сховалися.

