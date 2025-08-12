Видео
В Техасе мужчина расстрелял людей на парковке возле супермаркета

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 09:14
Стрельба в Остине возле Target — погибли люди
Полиция на месте стрельбы. Фото: кадр из видео

В Остине, штат Техас, в понедельник, 11 августа, произошла стрельба на парковке магазина Target. В результате чего погибли двое взрослых и ребенок. Еще один человек получил медицинскую помощь из-за незначительных жалоб, не связанных с травматическими повреждениями.

Об этом сообщает AP News.

Мужчина начал стрелять в людей на стоянке магазина

По данным начальницы полиции Остина Лизы Дэвис, подозреваемый — мужчина около 30 лет с историей проблем с психическим здоровьем. После стрельбы он угнал автомобиль с парковки, разбил его, а затем угнал еще одну машину в автосалоне.

Задержание произошло в 32 километрах от места преступления, в южной части города, где полицейские применили электрошокер.

Правоохранители считают, что один из погибших был владельцем автомобиля, угнанного со стоянки Target. Взрослый и ребенок скончались на месте, еще один взрослый — в больнице.

Инцидент произошел около 14:15 по местному времени. Журналисты отметили, что стрельба началась в час пик, когда большинство покупателей пришли в магазин, чтобы приобрести школьные принадлежности детям перед началом нового учебного года. Мэр города Кирк Уотсон назвал произошедшее "отвратительным и трусливым актом насилия с применением оружия".

Компания Target заявила, что "опустошена" трагедией и будет оказывать психологическую поддержку своим сотрудникам. Свидетели рассказывают, что люди в панике выбегали из машин, а работники соседнего автомагазина Jiffy Lube сразу закрыли двери и спрятались.

Напомним, недавно в Харькове мужчина выстрелил в ветерана ВСУ.

А в Черкассах мужчина устроил стрельбу и спрятался в туалете популярного заведения питания.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
