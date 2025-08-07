Відео
Головна Новини дня Озброєний чоловік забарикадувався в McDonald's у Черкасах

Озброєний чоловік забарикадувався в McDonald's у Черкасах

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 12:08
Стрілянина в центрі Черкас — поліція проводить спецоперацію
Поліція перекриває вулицю неподалік місця стрілянини. Фото: соцмережі

В четвер, 7 серпня, у Черкасах посеред центру міста поліція проводить масштабну операцію через озброєного чоловіка. Він здійснив постріли і, за попередньою інформацією, забарикадувався у приміщенні закладу харчування McDonald's.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Черкас та очевидці у соцмережах. 

Читайте також:

Чоловік почав стріляти у McDonald's в Черкасах 

Інцидент стався на вулиці Смілянській, частину якої правоохоронці перекрили — зокрема, ділянку між вулицями Шевченка та Гоголя.

На місці подій працюють слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики. Поліція евакуювала відвідувачів і персонал закладу. Громадян просять не наближатися до району інциденту, адже ситуація залишається небезпечною.

null
Повідомлення від поліції. Фото: скриншот

За попередніми, ще не підтвердженими даними, є ймовірність, що чоловік міг накласти руки. Офіційна інформація щодо стану стрілка наразі відсутня.

Очевидці повідомляють, що поліція допитує одного з працівників закладу, який, за словами свідків, впустив озброєного чоловіка до туалетної кімнати. Наразі триває спецоперація. Подробиці обіцяють повідомити пізніше.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові сталася стрілянина — чоловік відкрив вогонь по ветерану ЗСУ та побив його.

Також на Миколаївщині невідомі особи напали на працівників ТЦК та пошкодили автомобіль.

зброя стрілянина поліція Черкаси McDonald's
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
