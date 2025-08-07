Стрілянина в центрі Черкас — поліція проводить спецоперацію

Поліція перекриває вулицю неподалік місця стрілянини. Фото: соцмережі

В четвер, 7 серпня, у Черкасах посеред центру міста поліція проводить масштабну операцію через озброєного чоловіка. Він здійснив постріли і, за попередньою інформацією, забарикадувався у приміщенні закладу харчування McDonald's.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Черкас та очевидці у соцмережах.

Чоловік почав стріляти у McDonald's в Черкасах

Інцидент стався на вулиці Смілянській, частину якої правоохоронці перекрили — зокрема, ділянку між вулицями Шевченка та Гоголя.

На місці подій працюють слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики. Поліція евакуювала відвідувачів і персонал закладу. Громадян просять не наближатися до району інциденту, адже ситуація залишається небезпечною.

Повідомлення від поліції. Фото: скриншот

За попередніми, ще не підтвердженими даними, є ймовірність, що чоловік міг накласти руки. Офіційна інформація щодо стану стрілка наразі відсутня.

Очевидці повідомляють, що поліція допитує одного з працівників закладу, який, за словами свідків, впустив озброєного чоловіка до туалетної кімнати. Наразі триває спецоперація. Подробиці обіцяють повідомити пізніше.

