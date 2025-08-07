Видео
Вооруженный мужчина забаррикадировался в McDonald's в Черкассах

Вооруженный мужчина забаррикадировался в McDonald's в Черкассах

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 12:08
Стрельба в центре Черкасс — полиция проводит спецоперацию
Полиция перекрывает улицу неподалеку от места стрельбы. Фото: соцсети

В четверг, 7 августа, в Черкассах посреди центра города полиция проводит масштабную операцию из-за вооруженного мужчины. Он произвел выстрелы и, по предварительной информации, забаррикадировался в помещении заведения питания McDonald's.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасс и очевидцы в соцсетях.

Читайте также:

Мужчина начал стрелять в McDonald's в Черкассах

Инцидент произошел на улице Смелянской, часть которой правоохранители перекрыли — в частности, участок между улицами Шевченко и Гоголя.

На месте событий работают следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики. Полиция эвакуировала посетителей и персонал заведения. Граждан просят не приближаться к району инцидента, ведь ситуация остается опасной.

null
Сообщение от полиции. Фото: скриншот

По предварительным, еще не подтвержденным данным, есть вероятность, что мужчина мог покончить жизнь самоубийством. Официальная информация о состоянии стрелка пока отсутствует.

Очевидцы сообщают, что полиция допрашивает одного из работников заведения, который, по словам свидетелей, впустил вооруженного мужчину в туалетную комнату. Сейчас продолжается спецоперация. Подробности обещают сообщить позже.

Напомним, недавно в Харькове произошла стрельба — мужчина открыл огонь по ветерану ВСУ и избил его.

Также на Николаевщине неизвестные лица напали на работников ТЦК и повредили автомобиль.

Анастасия Постоенко
Автор:
Анастасия Постоенко
