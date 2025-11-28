Відео
Головна Новини дня США можуть визнати окуповані території російськими, — ЗМІ

США можуть визнати окуповані території російськими, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 17:23
США можуть визнати тимчасово окуповані території України російськими
Російський диктатор Володимир Путін та лідер США Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки можуть визнати тимчасово окуповані території України російськими. Вашингтон планує піти на цей крок, аби забезпечити угоду про припинення війни.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела у пʼятницю, 28 листопада.

Читайте також:

США пропонують РФ визнання окупованих територій

Лідер США Дональд Трамп направив до Москви свого спецпосланця Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера, аби передати російському диктатору Володимиру Путіну пропозиції щодо мирного плану.

Цей крок суперечить багаторічним дипломатичним стандартам США, що забороняють визнання окупованих територій. Окрім того, Вашингтон ігнорує позицію європейських союзників України, які наполягають на недопущенні насильницької зміни кордонів.

"Стає все очевидніше, що американцям байдуже до європейської позиції. Вони кажуть, що європейці можуть робити все, що захочуть", — каже джерело видання.

Нагадаємо, Politico повідомляло, що нову версію мирного плану США тримають у суворій таємниці. Вашингтон намагається уникнути витоку інформації.

Раніше США передали Росії узгоджені з Україною в Женеві пункти мирного плану. У Кремлі зазначили, що не бажають обговорювати його у публічному форматі.

США війна Україна окупація Росія мирний план
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
