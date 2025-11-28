США могут признать временно оккупированные территории Украины российскими

Российский диктатор Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки могут признать временно оккупированные территории Украины российскими. Вашингтон планирует пойти на этот шаг, чтобы обеспечить соглашение о прекращении войны.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в пятницу, 28 ноября.

США предлагают РФ признание оккупированных территорий

Лидер США Дональд Трамп направил в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, чтобы передать российскому диктатору Владимиру Путину предложения по мирному плану.

Этот шаг противоречит многолетним дипломатическим стандартам США, запрещающим признание оккупированных территорий. Кроме того, Вашингтон игнорирует позицию европейских союзников Украины, которые настаивают на недопущении насильственного изменения границ.

"Становится все очевиднее, что американцам безразлична европейская позиция. Они говорят, что европейцы могут делать все, что захотят", — говорит источник издания.

Напомним, Politico сообщало, что новую версию мирного плана США держат в строжайшей тайне. Вашингтон пытается избежать утечки информации.

Ранее США передали России согласованные с Украиной в Женеве пункты мирного плана. В Кремле отметили, что не желают обсуждать его в публичном формате.