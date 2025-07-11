У Пентагоні видали накази про прискорення виробництва дронів

Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: Reuters

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про намір встановити американську домінацію у військових дронах. Таким чином скасовується обмеження у виробництві безпілотників.

Про це Гегсет повідомив в X.

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"Ми знаємо, чому ми тут. Нас привезли відбудувати армію, відповідати на сучасні загрози, поки вороги виробляли мільйони дешевих дронів, ми загрузли в бюрократії. Вже ні, в червні Трамп видав указ про домінування США в дронах для зміцнення галузі", — сказав міністр оборони.

Він зазначив, що скасовує обмеження виробництва, що розкриє потенціал США трьома способами. По-перше, очікується зміцнення виробництва дронів у США, віддаючи перевагу американському. Далі планують озброїти підрозділи дешевими американськими дронами, залучивши власних інженерів та експертів зі штучного інтелекту.

Крім того, американці будуть тренуватися, як воювати. Гегсет наголосив, що вищі офіцери мають подолати бюрократію у бюджеті, озброєнні та навчанні.

"Ось меморандум, який підписуємо, доставлений дроном перед Пентагоном. Це майбутнє. Ми боремось за перемогу і я не відступлю", — додав очільник міністерства.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими сенаторами обговорив підтримку України та санкції проти РФ.

Крім того, президент США Дональд Трамп анонсував "важливу заяву" щодо Росії вже у цей понеділок, 14 липня.