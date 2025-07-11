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США масштабируют производство дронов — Хэгсет издал приказы

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Дата публикации 11 июля 2025 14:05
В Пентагоне издали приказы об ускорении производства дронов
Министр обороны США Пит Хэгсет. Фото: Reuters

Министр обороны США Пит Хэгсет объявил о намерении установить американское доминирование в военных дронах. Таким образом отменяется ограничение в производстве беспилотников.

Об этом Хэгсет сообщил в X.

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"Мы знаем, почему мы здесь. Нас привезли отстроить армию, отвечать на современные угрозы, пока враги производили миллионы дешевых дронов, мы погрязли в бюрократии. Уже нет, июне Трамп издал указ о доминировании США в дронах для укрепления отрасли", — сказал министр обороны.

Он отметил, что отменяет ограничения производства, что раскроет потенциал США тремя способами. Во-первых, ожидается укрепление производства дронов в США, отдавая предпочтение американскому. Далее планируют вооружить подразделения дешевыми американскими дронами, привлекая собственных инженеров и экспертов по искусственному интеллекту.

Кроме того, американцы будут тренироваться, как воевать. Гегсет подчеркнул, что высшие офицеры должны преодолеть бюрократию в бюджете, вооружении и обучении.

"Вот меморандум, который подписываем, доставленный дроном перед Пентагоном. Это будущее. Мы боремся за победу и я не отступлю", — добавил глава министерства.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американскими сенаторами обсудил поддержку Украины и санкции против РФ.

Кроме того, президент США Дональд Трамп анонсировал "важное заявление" по России уже в этот понедельник, 14 июля.

США Дональд Трамп Пентагон дроны производство Пит Гегсет
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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