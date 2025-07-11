Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив з сенаторами США зброю та санкції проти РФ

Зеленський обговорив з сенаторами США зброю та санкції проти РФ

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 01:08
Зеленський зустрівся з сенаторами США — говорили про постачання зброї та санкції проти РФ
Володимир Зеленський і сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем. Фото: сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з сенаторами США Ліндсі Гремом (республіканець) та Річардом Блюменталем. Сторони обговорили підтримку України та санкційний тиск на Росію.

Про це президент розповів у своєму Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Про що говорив Зеленський із сенаторами

Глава держави наголосив, що зараз основним пріоритетом України є посилення протиповітряної оборони. Зокрема, за інформацією української розвідки, РФ хоче вийти на застосування тисячі дронів під час однієї атаки. Тому важливо нарощувати захист, особливо інвестувати в дрони-перехоплювачі.

"Говорили й про продовження постачання озброєння з боку США та спільне виробництво зброї. Ми готові до різних форматів, і зокрема разом із Європою закупити в Сполучених Штатів великий оборонний пакет для захисту життя", — сказав Зеленський.

Зеленський обговорив з сенаторами США зброю та санкції проти РФ - фото 1
Зустріч Зеленського із сенаторами США. Фото

Також він поінформував, що окремо було обговорено законопроєкт на сенаторів щодо додаткових обмежувальних заходів проти Росії і тих, хто надає їй підтримку у війні.

"Безперечно, це саме той важіль, який може наблизити мир і зробити дипломатію непустою", — наголосив президент.

Крім того, Зеленський висловив вдячність за участь американської сторони у конференції з відновлення, а також у засіданні коаліції охочих. Причому глава держави підкреслив, що США приєдналися до цього формату вперше.

Нагадаємо, що у четвер президент України Володимир мав зустріч з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Вони обговорили спільне виробництво зброї та посилення української ППО.

Також ми писали, що Зеленський зустрівся з прем'єром Фінляндії Петтері ОРПО. Вони обговорили російські атаки та виробництво дронів.

Володимир Зеленський санкції проти Росії США військова допомога війна в Україні виробництво зброї
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації