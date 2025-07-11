Зеленський зустрівся з сенаторами США — говорили про постачання зброї та санкції проти РФ

Володимир Зеленський і сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем. Фото: сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з сенаторами США Ліндсі Гремом (республіканець) та Річардом Блюменталем. Сторони обговорили підтримку України та санкційний тиск на Росію.

Про це президент розповів у своєму Telegram-каналі.

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Про що говорив Зеленський із сенаторами

Глава держави наголосив, що зараз основним пріоритетом України є посилення протиповітряної оборони. Зокрема, за інформацією української розвідки, РФ хоче вийти на застосування тисячі дронів під час однієї атаки. Тому важливо нарощувати захист, особливо інвестувати в дрони-перехоплювачі.

"Говорили й про продовження постачання озброєння з боку США та спільне виробництво зброї. Ми готові до різних форматів, і зокрема разом із Європою закупити в Сполучених Штатів великий оборонний пакет для захисту життя", — сказав Зеленський.

Зустріч Зеленського із сенаторами США. Фото

Також він поінформував, що окремо було обговорено законопроєкт на сенаторів щодо додаткових обмежувальних заходів проти Росії і тих, хто надає їй підтримку у війні.

"Безперечно, це саме той важіль, який може наблизити мир і зробити дипломатію непустою", — наголосив президент.

Крім того, Зеленський висловив вдячність за участь американської сторони у конференції з відновлення, а також у засіданні коаліції охочих. Причому глава держави підкреслив, що США приєдналися до цього формату вперше.

Нагадаємо, що у четвер президент України Володимир мав зустріч з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Вони обговорили спільне виробництво зброї та посилення української ППО.

Також ми писали, що Зеленський зустрівся з прем'єром Фінляндії Петтері ОРПО. Вони обговорили російські атаки та виробництво дронів.