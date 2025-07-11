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Зеленский обсудил с сенаторами США оружие и санкции против РФ

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 01:08
Зеленский встретился с сенаторами США — говорили о поставках оружия и санкциях против РФ
Владимир Зеленский и сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм. Фото: сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами США Линдси Грэмом (республиканец) и Ричардом Блюменталем. Стороны обсудили поддержку Украины и санкционное давление на Россию.

Об этом президент рассказал в своем Telegram-канале.

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Глава государства подчеркнул, что сейчас основным приоритетом Украины является усиление противовоздушной обороны. В частности, по информации украинской разведки, РФ хочет выйти на применение тысячи дронов во время одной атаки. Поэтому важно наращивать защиту, особенно инвестировать в дроны-перехватчики.

"Говорили и о продолжении поставок вооружения со стороны США и совместном производстве оружия. Мы готовы к различным форматам, и в частности вместе с Европой закупить у Соединенных Штатов большой оборонный пакет для защиты жизни", — сказал Зеленский.

Зеленський обговорив з сенаторами США зброю та санкції проти РФ - фото 1
Встреча Зеленского с сенаторами США. Фото

Также он проинформировал, что отдельно был обсужден законопроект на сенаторов относительно дополнительных ограничительных мер против России и тех, кто оказывает ей поддержку в войне.

"Бесспорно, это именно тот рычаг, который может приблизить мир и сделать дипломатию непустой", — подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность за участие американской стороны в конференции по восстановлению, а также в заседании коалиции желающих. Причем глава государства подчеркнул, что США присоединились к этому формату впервые.

Напомним, что в четверг президент Украины Владимир имел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Они обсудили совместное производство оружия и усиление украинской ПВО.

Также мы писали, что Зеленский встретился с премьером Финляндии Петтери ОРПО. Они обсудили российские атаки и производство дронов.

Владимир Зеленский санкции против России США военная помощь война в Украине производство оружия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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