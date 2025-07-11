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Головна Новини дня Зеленский обговорив з Туском виробництво зброї і посилення ППО

Зеленский обговорив з Туском виробництво зброї і посилення ППО

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 00:16
Зеленський зустрівся з Туском — говорили про виробництво зброї і посилення ППО
Володимир Зеленський і Дональд Туск. Фото: сайт президента України

У четвер, 10 липня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили спільне виробництво зброї та посилення української ППО. 

Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

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"Лідери обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, нещодавні російські обстріли українських міст і необхідність посилення ППО", — сказано на сайті.

Під час зустрічі Зеленський висловив сподівання, що Польща й далі буде залишатися ключовим логістичним і транзитним хабом для міжнародної допомоги Україні

Також президент зазначив, що пріоритетом нашої країни є розвиток оборонного виробництва.

"Наша держава зацікавлена співпрацювати з Польщею в межах кредитного інструмента ЄС SAFE та інших програм для спільної закупівлі та виробництва озброєнь і військової техніки", — йдеться у повідомленні.

Зеленский обговорив з Туском виробництво зброї і посилення ППО - фото 1
Зустріч Зеленського і Туска. Фото: сайт президента України

Крім того, Зеленський подякував за підтримку з боку Польщі та участь Туска в Конференції з питань відновлення України.

"Окремо президент відзначив те, що Польща разом із Єврокомісією, Європейським інвестиційним банком, Францією, Німеччиною та Італією приєдналася до новоствореного Європейського флагманського фонду реконструкції України. Це дасть змогу залучити великі інвестиції для допомоги у відновленні країни", — резюмували на сайті президента.

Нагадаємо, що в кінці червня президент Польщі Анджей Дуда прибув з робочим візитом до Києва. Разом із Зеленським вони обговорили низку важливих питань, зокрема, розвиток відносин між країни.

Також ми писали, що польский ВПК збирається значно збільшити свої потужності для виробництва найпопулярніших боєприпасів. В першу чергу буде збільшено артснаряди.

Володимир Зеленський Польща зброя військова допомога ППО Дональд Туск
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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