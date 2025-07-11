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Зеленский обсудил с Туском производство оружия и усиление ПВО

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 00:16
Зеленский встретился с Туском — говорили о производстве оружия и усилении ПВО
Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: сайт президента Украины

В четверг, 10 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили совместное производство оружия и усиление украинской ПВО.

Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.

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"Лидеры обсудили ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины, недавние российские обстрелы украинских городов и необходимость усиления ПВО", — сказано на сайте.

Во время встречи Зеленский выразил надежду, что Польша и дальше будет оставаться ключевым логистическим и транзитным хабом для международной помощи Украине

Также президент отметил, что приоритетом нашей страны является развитие оборонного производства.

"Наше государство заинтересовано сотрудничать с Польшей в рамках кредитного инструмента ЕС SAFE и других программ для совместной закупки и производства вооружений и военной техники", — говорится в сообщении.

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Встреча Зеленского и Туска. Фото: сайт президента Украины

Кроме того, Зеленский поблагодарил за поддержку со стороны Польши и участие Туска в Конференции по вопросам восстановления Украины.

"Отдельно президент отметил то, что Польша вместе с Еврокомиссией, Европейским инвестиционным банком, Францией, Германией и Италией присоединилась к новосозданному Европейскому флагманскому фонду реконструкции Украины. Это позволит привлечь крупные инвестиции для помощи в восстановлении страны", — резюмировали на сайте президента.

Напомним, что в конце июня президент Польши Анджей Дуда прибыл с рабочим визитом в Киев. Вместе с Зеленским они обсудили ряд важных вопросов, в частности, развитие отношений между страны.

Также мы писали, что польский ВПК собирается значительно увеличить свои мощности для производства самых популярных боеприпасов. В первую очередь будут увеличены артснаряды.

Владимир Зеленский Польша оружие военная помощь ПВО Дональд Туск
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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