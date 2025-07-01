У Польщі побоюються російської загрози, тому у п'ять разів збільшать виробництво снарядів

Лінія з виробництва боєприпасів. Ілюстративне фото: Reuters

Польській ВПК збирається значно збільшити свої потужності для виробництва найпопулярніших боєприпасів. Перш за все збільшиться випуск артилерістських снарядів.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр державних активів Якуб Яворовський.

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Наскільки тисяч підвищать виробництво

За словами міністра, таких кроків країна потребує через "російську загрозу". Яворовський сказав, що оборонний концерн PGZ зараз випускає по 30 тисяч великокаліберних боєприпасів у рік, а протягом трьох років цей показник збільшать до 150-180 тис.

"Найближчими днями влада виділить на ці цілі 2,4 млрд злотих ($663 млн) з державного бюджету", — зазначив міністр.

Яворовський уточнив, що концерн робить 155-мм артилерійські снаряди для гаубиць стандарту НАТО та 120-мм снаряди для танків. Короткострокова мета — істотно збільшити виробництво такого типу зброї та стати незалежними від іноземних постачальників, створити стійку основу для національної автономії.

Міністр зазначив, що російсько-українська війна показала, що 155-мм боєприпаси відіграють ключову роль на сучасному полі бою і необхідні у великих кількостях.

Раніше Володимир Зеленський заявив про початок оборонного партнерства з виробництва озброєння та дронів разом з Нідерландами. Йдеться про розгортання спільних потужностей.

Також повідомлялось, що в Україні відкрили офіс норвезької компанії, яка займається розробкою та виготовленням систем NASAMS.