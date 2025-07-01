У Польщі побоюються російської загрози, тому у п'ять разів збільшать виробництво снарядів

Польща у 5 разів збільшить виробництво снарядів — чого побоюється
Польській ВПК збирається значно збільшити свої потужності для виробництва найпопулярніших боєприпасів. Перш за все збільшиться випуск артилерістських снарядів.
Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр державних активів Якуб Яворовський.
Наскільки тисяч підвищать виробництво
За словами міністра, таких кроків країна потребує через "російську загрозу". Яворовський сказав, що оборонний концерн PGZ зараз випускає по 30 тисяч великокаліберних боєприпасів у рік, а протягом трьох років цей показник збільшать до 150-180 тис.
"Найближчими днями влада виділить на ці цілі 2,4 млрд злотих ($663 млн) з державного бюджету", — зазначив міністр.
Яворовський уточнив, що концерн робить 155-мм артилерійські снаряди для гаубиць стандарту НАТО та 120-мм снаряди для танків. Короткострокова мета — істотно збільшити виробництво такого типу зброї та стати незалежними від іноземних постачальників, створити стійку основу для національної автономії.
Міністр зазначив, що російсько-українська війна показала, що 155-мм боєприпаси відіграють ключову роль на сучасному полі бою і необхідні у великих кількостях.
Раніше Володимир Зеленський заявив про початок оборонного партнерства з виробництва озброєння та дронів разом з Нідерландами. Йдеться про розгортання спільних потужностей.
Також повідомлялось, що в Україні відкрили офіс норвезької компанії, яка займається розробкою та виготовленням систем NASAMS.
Читайте Новини.LIVE!