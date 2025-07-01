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Польша в 5 раз увеличит производство снарядов — чего опасается

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 06:55
В Польше опасаются российской угрозы, поэтому в пять раз увеличат производство снарядов
Линия по производству боеприпасов. Иллюстративное фото: Reuters

Польской ВПК собирается значительно увеличить свои мощности для производства самых популярных боеприпасов. Прежде всего увеличится выпуск артиллеристских снарядов.

Об этом в интервью Financial Times заявил министр государственных активов Якуб Яворовский.

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По словам министра, в таких шагах страна нуждается из-за "российской угрозы". Яворовский сказал, что оборонный концерн PGZ сейчас выпускает по 30 тысяч крупнокалиберных боеприпасов в год, а в течение трех лет этот показатель увеличат до 150-180 тыс.

"В ближайшие дни власти выделят на эти цели 2,4 млрд злотых ($663 млн) из государственного бюджета", — отметил министр.

Яворовский уточнил, что концерн делает 155-мм артиллерийские снаряды для гаубиц стандарта НАТО и 120-мм снаряды для танков. Краткосрочная цель — существенно увеличить производство такого типа оружия и стать независимыми от иностранных поставщиков, создать устойчивую основу для национальной автономии.

Министр отметил, что российско-украинская война показала, что 155-мм боеприпасы играют ключевую роль на современном поле боя и необходимы в больших количествах.

Ранее Владимир Зеленский заявил о начале оборонного партнерства по производству вооружения и дронов вместе с Нидерландами. Речь идет о развертывании совместных мощностей.

Также сообщалось, что в Украине открыли офис норвежской компании, которая занимается разработкой и изготовлением систем NASAMS.

Польша оружие война в Украине ВПК артиллерия снаряды
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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