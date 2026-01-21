Відео
США готові запровадити дзеркальні санкції проти Європи, — Трамп

США готові запровадити дзеркальні санкції проти Європи, — Трамп

Ua en ru
Дата публікації: 21 січня 2026 10:03
Санкції проти Європи — США готові запровадити дзеркальні обмеження
Президент США Дональд Трамп. Фото: EUTERS/Jessica Koscielniak

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий запровадити дзеркальні санкції проти Європи. Але все ж він сподівається на досягнення домовленостей у Давосі.

Про це Дональд Трамп сказав в інтерв'ю NewsNation.

Що каже Трамп про санкції проти Європи 

Трамп наголосив, що Вашингтон відповість європейським країнам у випадку запровадження обмежень, але все ж сподівається на досягнення домовленостей у Давосі.

"Якщо вони щось зроблять, я просто відповім тим самим. Все, що мені потрібно — це відповісти, і воно відскочить назад. Але ми на це не розраховуємо. Ймовірно, ми зможемо домовитись, можливо, навіть у найближчі кілька днів у Давосі", — сказав американський президент. 

Він додав, що Гренландія "необхідна для безпеки США та вільного західного світу". За його словами, ця територія значно підвищить ефективність "Золотого Купола", який будують США.

Нагадаємо, раніше Трамп виконав обіцянку запровадити мита проти країн, які не підтримують його бажання заволодіти Гренландією. США запровадять 10-відсоткові мита для восьми європейських країн уже з 1 лютого.

Так, Макрон направив до Гренландії війська. Вони братимуть участь у військових навчаннях.

Карина Приходько
