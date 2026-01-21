Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США готовы ввести зеркальные санкции против Европы, — Трамп

США готовы ввести зеркальные санкции против Европы, — Трамп

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 10:03
Санкции против Европы — США готовы ввести зеркальные ограничения
Президент США Дональд Трамп. Фото: EUTERS/Jessica Koscielniak

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести зеркальные санкции против Европы. Но все же он надеется на достижение договоренностей в Давосе.

Об этом Дональд Трамп сказал в интервью NewsNation.

Реклама
Читайте также:

Что говорит Трамп о санкциях против Европы

Трамп подчеркнул, что Вашингтон ответит европейским странам в случае введения ограничений, но все же надеется на достижение договоренностей в Давосе.

"Если они что-то сделают, я просто отвечу тем же. Все, что мне нужно — это ответить, и оно отскочит назад. Но мы на это не рассчитываем. Вероятно, мы сможем договориться, возможно, даже в ближайшие несколько дней в Давосе", — сказал американский президент.

Он добавил, что Гренландия "необходима для безопасности США и свободного западного мира". По его словам, эта территория значительно повысит эффективность "Золотого Купола", который строят США.

Напомним, ранее Трамп выполнил обещание ввести пошлины против стран, которые не поддерживают его желание завладеть Гренландией. США введут 10-процентные пошлины для восьми европейских стран уже с 1 февраля.

Так, Макрон направил в Гренландию войска. Они будут участвовать в военных учениях.

санкции Дональд Трамп Европа Гренландия саммит в Давосе 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации