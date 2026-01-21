Санкции против Европы — США готовы ввести зеркальные ограничения

Президент США Дональд Трамп. Фото: EUTERS/Jessica Koscielniak

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести зеркальные санкции против Европы. Но все же он надеется на достижение договоренностей в Давосе.

Об этом Дональд Трамп сказал в интервью NewsNation.

Что говорит Трамп о санкциях против Европы

Трамп подчеркнул, что Вашингтон ответит европейским странам в случае введения ограничений, но все же надеется на достижение договоренностей в Давосе.

"Если они что-то сделают, я просто отвечу тем же. Все, что мне нужно — это ответить, и оно отскочит назад. Но мы на это не рассчитываем. Вероятно, мы сможем договориться, возможно, даже в ближайшие несколько дней в Давосе", — сказал американский президент.

Он добавил, что Гренландия "необходима для безопасности США и свободного западного мира". По его словам, эта территория значительно повысит эффективность "Золотого Купола", который строят США.

Напомним, ранее Трамп выполнил обещание ввести пошлины против стран, которые не поддерживают его желание завладеть Гренландией. США введут 10-процентные пошлины для восьми европейских стран уже с 1 февраля.

Так, Макрон направил в Гренландию войска. Они будут участвовать в военных учениях.