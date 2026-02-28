Відео
Україна
Справжній козак — Буданов привітав Малюка з Днем народження

Справжній козак — Буданов привітав Малюка з Днем народження

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 13:56
Кирило Буданов привітав Василя Малюка з Днем народження — що побажав
Кирило Буданов та Василь Малюк. Фото: Telegram/Kyrylo_Budanov_Official

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов привітав екскерівника СБУ Василя Малюка з Днем народження. Сьогодні йому виповнюється 43 роки.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення керівника ОП.

Читайте також:

Як Буданов привітав Малюка з Днем народження

Кирило Буданов зазначив, що Малюк — справжній козак та патріот України. Він відзначив його як мудрого та сміливого воєначальника. За словами очільника ОП, екголова СБУ є визнаним світом митцем військової справи.

"Зичу здоров'я й удачі на праведному, гідному шляху боротьби за Україну! Пишаюсь здійсненими разом операціями під час війни з російським агресором, ціную дружбу, а ще — бережу в галереї ось це наше символічне фото для моментів приємної ностальгії колись, на схилі літ у вільній і сильній країні", — написав Буданов, опублікувавши спільну світлину з Малюком.

Кирило Буданов привітав Василя Малюка з Днем народження - що побажав
Повідомлення Буданова. Фото: скриншот

Він наголосив, що щоденна боротьба за Україну продовжується. За словами керівника ОП, вони разом з Малюком не полишають захист інтересів держави та безпеки.

День народження Малюка

Сьогодні, 28 лютого 2026 року, Василю Малюку виповнюється 43 роки. Новини.LIVE розповідали про те, що відомо про колишнього очільника СБУ, який пройшов довгий шлях до посади та зробив значущий внесок у захист України.

Раніше Василь Малюк підбив підсумки своєї роботи на посаді керівника Служби безпеки України. Він також наголосив, що й надалі буде працювати на благо держави та докладатиме зусиль для зміцнення України.

День народження привітання Василь Малюк Кирило Буданов побажання
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
