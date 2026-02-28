Відео
Василь Малюк святкує 43-й День народження — цікаві факти з життя

Василь Малюк святкує 43-й День народження — цікаві факти з життя

Дата публікації: 28 лютого 2026 08:36
Василю Малюку виповнюється 43 роки — цікаві факти з життя екскерівника СБУ
Колишній керівник СБУ Василь Малюк. Фото: Facebook/SecurSerUkraine

Сьогодні, 28 лютого, святкує День народження Василь Малюк. Колишньому керівнику Служби безпеки України виповнюється 43 роки.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про експосадовця.

Освіта і кар'єра Малюка

Малюк здобув вищу освіту у Київському національному університеті внутрішніх справ. Він розпочав служіння українському народу в органах державної безпеки у 2001 році. Згодом вступив у Національну академію СБУ, здобувши освіту за спеціальністю правознавство.

З 2014 року Малюк брав участь в антитерористичній операції на Донбасі. Він був нагороджений відзнакою Президента України за службу в районі бойових дій.

З 2020 року Малюк працював у Центральному управлінні СБУ, ставши першим заступником голови правоохоронного органу — начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Згодом він почав працювати на посаді першого заступника МВС України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернувся до СБУ.

28 лютого святкує День народження Василь Малюк - що про нього відомо та скільки виповнюється
Василь Малюк. Фото: Facebook/SecurSerUkraine

З лютого 2023 року Василь Малюк очолив Службу безпеки України. У січні 2026 року його звільнили з посади.

Малюк має звання бригадного генерала та учасник бойових дій. Його також нагороджено "За участь в антитерористичній операції".

Досягнення Малюка на посаді

Офіційно Малюк став керівником СБУ 7 лютого 2023 року після відповідного рішення ВР. На посаді він активно боровся з корупцією, працював над питанням контррозвідки та займався безпекою.

Одним з основних напрямів роботи Малюка на посаді глави СБУ стала протидія російській агресії, зокрема ДРГ. Крім того, почали активно протистояти російським військам в Чорному морі, розробивши безпілотні морські апарати.

Протягом кар'єри Малюка відбулася низка важливих операцій, спрямованих на зміцнення економічної та політичної безпеки України. Крім того, СБУ завдала значних руйнувань в тилу ворога, наносячи удари по військових аеродромах, складах боєприпасів, об'єктах оборонної промисловості й нафтопереробної інфраструктури РФ.

Звання та нагороди Малюка

Малюк має військові звання — бригадного генерала, генерал-майора й генерал-лейтенанта. Його нагороджено низкою державних орденів й відзнак:

  • Хрестом бойових заслуг;
  • орденами Богдана Хмельницького;
  • "За мужність";
  • відомчими нагородами СБУ.

У травні 2025 року Василь Малюк отримав звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка". Його відзначили за особисту мужність, героїзм та значний внесок у захист незалежності України.

Після звільнення з посади глави СБУ Малюк продовжує брати участь у зміцненні України. Нещодавно він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським, аби відзвітувати щодо асиметричних операцій проти РФ.

Василь Малюк після звільнення з посади очільника СБУ підсумував свою роботу. Він зауважив, що йде з гордо піднятою головою, однак не покидає Службу безпеки.

СБУ День народження Василь Малюк цікаві факти посада
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
