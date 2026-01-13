Малюк йде з посади - що він планує

Василь Малюк. Фото: СБУ

Василь Малюк офіційно залишає посаду Голови Служби безпеки України. Однак він продовжить роботу в системі СБУ.

Про це він повідомив у своїй авторській колонці для 24 Каналу.

Малюк йде з посади

За час повномасштабної війни під керівництвом Малюка СБУ провела низку масштабних і резонансних спецоперацій, які суттєво вплинули на хід бойових дій. Зокрема, йдеться про удари по стратегічній авіації Росії в межах операції "Павутина", а також неодноразові атаки на Кримський міст, який став символом російської окупації.

Окремим напрямом діяльності СБУ стали морські операції. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу 11 кораблів Чорноморського флоту РФ, змусивши російські сили залишити Севастополь. Крім того, новітній підводний дрон Sub Sea Baby успішно уразив російську субмарину в бухті Новоросійська, що остаточно підірвало домінування РФ у Чорному морі.

СБУ також регулярно завдавала ударів по стратегічних об’єктах у глибокому тилу противника — нафтопереробних заводах, складах боєприпасів та військовій інфраструктурі. За словами Малюка, далекобійні безпілотники Служби неодноразово спричиняли масштабні детонації, які мали серйозні наслідки для ворога.

На фронті підрозділи СБУ діяли на сході, півночі та півдні України, брали участь у звільненні острова Зміїний та Курській операції. За час війни військовослужбовці СБУ знищили понад 2200 російських танків, а також тисячі одиниць іншої техніки — бронемашини, артилерійські системи, засоби ППО, РЕБ і РСЗВ.

Значних результатів досягнуто й у контррозвідці. За період повномасштабної війни СБУ викрила 128 агентурних мереж та близько 3 тисяч осіб, причетних до співпраці з Росією. Окрему увагу приділяли нейтралізації агентів ФСБ, зокрема серед представників Московського патріархату, а також внутрішньому очищенню самої Служби — десятки співробітників були притягнуті до відповідальності.

Після відставки Малюка виконання обов’язків голови СБУ покладено на начальника Центру спеціальних операцій "А" ("Альфа"), генерал-майора Євгенія Хмару. Малюк назвав його представником нової генерації керівників, здатних продовжити та посилити започатковані реформи.

Василь Малюк наголосив, що залишає керівну посаду з "гордо піднятою головою", але не йде зі Служби безпеки. Він запевнив, що й надалі працюватиме на благо держави, докладаючи зусиль для зміцнення України та наближення справедливого миру.

Нагадаємо, що 13 січня депутати Верховної Ради прийняли рішення звільнити Василя Малюка з посади очільника Служби безпеки України.

Крім того, сьогодні ж Верховна Рада також звільнила Михайла Федорова з посади очільника Мінцифри.