Малыш уходит с должности - что он планирует

Василий Малюк. Фото: СБУ

Василий Малюк официально покидает пост Председателя Службы безопасности Украины. Однако он продолжит работу в системе СБУ.

Об этом он сообщил в своей авторской колонке для 24 Канала.

Малюк уходит с должности

За время полномасштабной войны под руководством Малюка СБУ провела ряд масштабных и резонансных спецопераций, которые существенно повлияли на ход боевых действий. В частности, речь идет об ударах по стратегической авиации России в рамках операции "Паутина", а также неоднократные атаки на Крымский мост, который стал символом российской оккупации.

Отдельным направлением деятельности СБУ стали морские операции. Морские дроны Sea Baby вывели из строя 11 кораблей Черноморского флота РФ, заставив российские силы покинуть Севастополь. Кроме того, новейший подводный дрон Sub Sea Baby успешно поразил российскую субмарину в бухте Новороссийска, что окончательно подорвало доминирование РФ в Черном море.

СБУ также регулярно наносила удары по стратегическим объектам в глубоком тылу противника — нефтеперерабатывающим заводам, складам боеприпасов и военной инфраструктуре. По словам Малюка, дальнобойные беспилотники Службы неоднократно вызывали масштабные детонации, которые имели серьезные последствия для врага.

На фронте подразделения СБУ действовали на востоке, севере и юге Украины, участвовали в освобождении острова Змеиный и Курской операции. За время войны военнослужащие СБУ уничтожили более 2200 российских танков, а также тысячи единиц другой техники — бронемашины, артиллерийские системы, средства ПВО, РЭБ и РСЗО.

Значительные результаты достигнуты и в контрразведке. За период полномасштабной войны СБУ разоблачила 128 агентурных сетей и около 3 тысяч человек, причастных к сотрудничеству с Россией. Отдельное внимание уделяли нейтрализации агентов ФСБ, в частности среди представителей Московского патриархата, а также внутреннему очищению самой Службы — десятки сотрудников были привлечены к ответственности.

После отставки Малюка исполнение обязанностей главы СБУ возложено на начальника Центра специальных операций "А" ("Альфа"), генерал-майора Евгения Хмару. Малюк назвал его представителем новой генерации руководителей, способных продолжить и усилить начатые реформы.

Василий Малюк отметил, что покидает руководящую должность с "гордо поднятой головой", но не уходит из Службы безопасности. Он заверил, что и в дальнейшем будет работать на благо государства, прилагая усилия для укрепления Украины и приближения справедливого мира.

Напомним, что 13 января депутаты Верховной Рады приняли решение уволить Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.

Кроме того, сегодня же Верховная Рада также уволила Михаила Федорова с должности главы Минцифры.