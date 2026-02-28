Видео
Главная Новости дня День рождения Василия Малюка — чем известен экс-руководитель СБУ

День рождения Василия Малюка — чем известен экс-руководитель СБУ

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 08:36
Василию Малюку исполняется 43 года — интересные факты из жизни экс-руководителя СБУ
Бывший руководитель СБУ Василий Малюк. Фото: Facebook/SecurSerUkraine

В пятницу, 28 февраля, — День рождения бывшего руководителя СБУ Василия Малюка. Ему исполняется 43 года.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о нем.

Читайте также:

Образование и карьера Малюка

Малюк получил высшее образование в Киевском национальном университете внутренних дел. Он приступил к служению украинскому народу в органах государственной безопасности в 2001 году. Впоследствии поступил в Национальную академию СБУ, получив образование по специальности правоведение.

С 2014 года Малюк принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе. Он был награжден наградой Президента Украины за службу в районе боевых действий.

С 2020 года Малюк работал в Центральном управлении СБУ, став первым заместителем председателя правоохранительного органа — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Впоследствии он начал работу в должности первого заместителя МВД Украины. После начала полномасштабного вторжения России в Украину вернулся в СБУ.

28 февраля празднует День рождения Василий Малыш - что о нем известно и сколько исполняется
Василий Малюк. Фото: Facebook/SecurSerUkraine

С февраля 2023 Василий Малюк возглавил Службу безопасности Украины. В январе 2026 года его уволили с должности.

У Малюка звание бригадного генерала и участник боевых действий. Он также награжден "За участие в антитеррористической операции".

Достижение Малюка в должности

Официально Малюк стал руководителем СБУ 7 февраля 2023 после соответствующего решения ВР. В должности он активно боролся с коррупцией, работал над вопросом контрразведки и занимался безопасностью.

Одним из основных направлений работы Малюка в должности главы СБУ стало противодействие российской агрессии, в частности ДРГ. Кроме того, начали активно противостоять русским войскам в Черном море, разработав беспилотные морские аппараты.

В течение карьеры Малюка состоялся ряд важных операций, направленных на укрепление экономической и политической безопасности Украины. Кроме того, СБУ нанесла значительные разрушения в тылу врага, нанося удары по военным аэродромам, складам боеприпасов, объектам оборонной промышленности и нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ.

Звание и награды Малюка

У Малюка воинские звания — бригадного генерала, генерал-майора и генерал-лейтенанта. Он награжден рядом государственных орденов и знаков отличия:

  • Крестом боевых заслуг;
  • орденами Богдана Хмельницкого;
  • "За мужество";
  • ведомственными наградами СБУ.

В мае 2025 Василий Малюк получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Его отметили за личное мужество, героизм и значительный вклад в защиту независимости Украины.

После освобождения от должности главы СБУ Малюк продолжает участвовать в укреплении Украины. Недавно он встретился с Президентом Владимиром Зеленским, чтобы отчитаться по асимметричным операциям против РФ.

Василий Малюк после освобождения от должности главы СБУ подытожил свою работу. Он отметил, что идет с гордо поднятой головой, однако не покидает Службу безопасности.

СБУ День рождения Василий Малюк интересные факты должность
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
