Главная Новости дня Буданов тепло поздравил Малюка с Днем рождения — что сказал

Буданов тепло поздравил Малюка с Днем рождения — что сказал

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 13:56
День рождения Василия Малюка — как Кирилл Буданов поздравил экс-руководителя СБУ
Кирилл Буданов и Василий Малыш. Фото: Telegram/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов поздравил бывшего руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка с Днем рождения. Сегодня он отмечает 43-летие.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщения руководителя ОП.

Как Буданов поздравил Малюка с Днем рождения

Кирилл Буданов отметил, что Малюк — настоящий казак и патриот Украины. Он отметил его как мудрого и смелого военачальника. По словам главы ОП, экголова СБУ является признанным миром художником военного дела.

"Желаю здоровья и удачи на праведном, достойном пути борьбы за Украину! Горжусь совершенными вместе операциями во время войны с российским агрессором, ценю дружбу, а еще — берегу в галерее вот это наше символическое фото для моментов приятной ностальгии когда-то, на склоне лет в стране" совместное фото с Малюком.

Кирилл Буданов поздравил Василия Малюка с Днем рождения - что пожелал
Сообщение Буданова. Фото: скриншот

Он отметил, что ежедневная борьба за Украину продолжается. По словам руководителя ОП, они вместе с Малюком не оставляют защиту интересов государства и безопасности.

День рождения Малюка

Сегодня, 28 февраля 2026, Василию Малюку исполняется 43 года. Новости.LIVE рассказывали о том, что известно о бывшем главе СБУ, который прошел долгий путь к должности и внес значительный вклад в защиту Украины.

Ранее Василий Малюк подвел итог своей работы в должности руководителя Службы безопасности Украины. Он также подчеркнул, что и дальше будет работать на благо государства и будет прилагать усилия для укрепления Украины.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
