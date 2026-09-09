Українські дрони встановили рекорд дальності та вразили газові заводи РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Сили спеціальних операцій ЗСУ встановили рекорд дальності, уразивши два стратегічно важливі газоконденсатні заводи Росії на відстані понад 3000 кілометрів. Президент Володимир Зеленський подякував українським військовим, наголосивши, що такі удари послаблюють потенціал країни-агресора та змушують її шукати дипломатичні рішення.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ та Зеленського.

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Повідомлення ССО про уражений російський завод. Фото: ССО

ССО здійснили рекордне ураження

Наразі відомо, що дрони ССО успішно уразили Новоуренгойський і Пуровський заводи, які є одними з ключових підприємств газоконденсатної промисловості Росії.

Обидва об'єкти розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Для виконання бойового завдання українські безпілотники подолали понад 3000 кілометрів, що стало найбільшою підтвердженою дальністю ураження за весь час повномасштабної війни.

Новоуренгойський завод має проєктну потужність 19,5 млн тонн сировини на рік. Пуровський завод у 2025 році переробив 13,4 млн тонн газового конденсату.

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Ці підприємства забезпечують підготовку та переробку газового конденсату з родовищ Ямалу, а їхня робота є важливою складовою російського нафтогазового сектору, який наповнює бюджет Росії.

Зеленський відреагував на операцію

Президент України подякував українським військовим за проведену операцію і назвав цей удар справедливим.

"Дякую за цю влучність і далекобійність! Важливо, що ми відповідаємо цілком справедливо на російську війну й саме так, як є відчутним для ворога. Кожен такий удар зменшує російський потенціал затягувати з рішеннями заради дипломатії", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про повторне ураження російського фрегата "Адмірал Ессен" у Новоросійську. Сили оборони дістали носія крилатих ракет "Калібр".

Також Новини.LIVE писав, що Україна намагається не лише атакувати противника, але й хоче подбати про свій захист. Тому Зеленський разом з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гара Стере спілкувався щодо антибалістичної програми FREYJA.