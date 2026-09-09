Украинские дроны установили рекорд дальности и нанесли удар по газовым заводам РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Силы специальных операций ВСУ установили рекорд дальности, поразив два стратегически важных газоконденсатных завода России на расстоянии более 3000 километров. Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных, подчеркнув, что такие удары ослабляют потенциал страны-агрессора и заставляют еe искать дипломатические решения.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ и Зеленского.

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Сообщение ССО о пораженном российском заводе. Фото: ССО

ССО нанесли рекордное поражение

На данный момент известно, что дроны ССО успешно поразили Новоуренгойский и Пуровский заводы, которые являются одними из ключевых предприятий газоконденсатной промышленности России.

Оба объекта расположены в Ямало-Ненецком автономном округе. Для выполнения боевой задачи украинские беспилотники преодолели более 3000 километров, что стало самой большой подтвержденной дальностью поражения за все время полномасштабной войны.

Новоуренгойский завод имеет проектную мощность 19,5 млн тонн сырья в год. Пуровский завод в 2025 году переработал 13,4 млн тонн газового конденсата.

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Эти предприятия обеспечивают подготовку и переработку газового конденсата с месторождений Ямала, а их работа является важной составляющей российского нефтегазового сектора, который наполняет бюджет России.

Зеленский отреагировал на операцию

Президент Украины поблагодарил украинских военных за проведенную операцию и назвал этот удар справедливым.

"Спасибо за эту меткость и дальность удара! Важно, что мы отвечаем вполне справедливо на российскую войну и именно так, как это ощутимо для врага. Каждый такой удар уменьшает российский потенциал затягивать с решениями ради дипломати", — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о повторном поражении российского фрегата "Адмирал Эссен" в Новороссийске. Силы обороны уничтожили носитель крылатых ракет "Калибр".

Также Новини.LIVE писал, что Украина пытается не только атаковать противника, но и хочет позаботиться о своей защите. Поэтому Зеленский вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере обсуждал антибаллистическую программу FREYJA.