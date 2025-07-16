У матері загиблого пілота "Джуса" проводили обшуки — деталі

Загиблий пілот "Джус". Фото: Instagram/Олександр Маслов

Державне бюро розслідувань у середу, 16 липня, проводить обшуки у матері загиблого українського пілота Андрія Пільщикова "Джуса". Вони стосуються справи голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар речниці Бюро Тетяни Сапьян.

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Обшуки у матері Джуса

За даними видання, ДБР підтвердило обшуки у матері "Джуса".

"ДБР діє виключно в межах закону та з повагою до пам'яті загиблих Героїв", — зазначила Сапьян.

Вона пояснила, що обшуки проходять у межах розслідування кримінального провадження щодо шахрайства та ухилення від проходження служби одного з військовослужбовців.

Так, 11 липня у цій справі відбулося чотири обшуки в місцях, де він проживав або тимчасово перебував. ЗМІ припускають, що йдеться про керівника ЦПК Віталія Шабуніна.

"Хочу наголосити, що кримінальне провадження та проведенні слідчі дії жодним чином не стосуються матері загиблого Героя та були направлені виключно на отримання доказів протиправної діяльності фігуранта", — уточнила речниця ДБР.

Що відомо

Матір "Джуса" Лілія Авер'янова у коментарі Суспільному розповіла, що 11 липня до квартири загиблого пілота у Харкові прийшли з обшуками слідчі.

За її словами, їй просто зателефонували з Бюро й "поставили перед фактом" щодо зламу дверей, оскільки "шукають там злочинця". Також жінку попросили прийти на місце, але на той момент вона перебувала у Києві.

Авер'янова зазначила, що "ледве їх зупинила", аби вони нічого не пошкодили, бо у разі, якби вони виламали двері, "це був би міжнародний скандал". Лілія поділилася, що у сусідки були ключі від квартири, тому вона й відкрила двері.

За словами матері "Джуса", у цій квартирі часто залишаються друзі, які приїхали в Харків по роботі. Також там тимчасово зупинявся й Віталій Шабунін.

Нагадаємо, 11 липня ДБР прийшло з обшуками до військової частини в Чугуєві Харківській області, а також за місцем проживання Віталія Шабуніна.

15 липня суд обрав запобіжний захід для Шабуніна у вигляді особистого зобов’язання.