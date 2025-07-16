У матери погибшего пилота "Джуса" проводили обыски — детали

Погибший пилот "Джус". Фото: Instagram/Александр Маслов

Государственное бюро расследований в среду, 16 июля, проводит обыски у матери погибшего украинского пилота Андрея Пильщикова "Джуса". Они касаются дела главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Бюро Татьяны Сапьян.

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Обыски у матери Джуса

По данным издания, ГБР подтвердило обыски у матери "Джуса".

"ГБР действует исключительно в рамках закона и с уважением к памяти погибших Героев", — отметила Сапьян.

Она объяснила, что обыски проходят в рамках расследования уголовного производства относительно мошенничества и уклонения от прохождения службы одного из военнослужащих.

Так, 11 июля по этому делу состоялось четыре обыска в местах, где он проживал или временно находился. СМИ предполагают, что речь идет о руководителе ЦПК Виталии Шабунине.

"Хочу подчеркнуть, что уголовное производство и проведенные следственные действия никоим образом не касаются матери погибшего Героя и были направлены исключительно на получение доказательств противоправной деятельности фигуранта", — уточнила пресс-секретарь ГБР.

Что известно

Мать "Джуса" Лилия Аверьянова в комментарии Суспільному рассказала, что 11 июля в квартиру погибшего пилота в Харькове пришли с обысками следователи.

По ее словам, ей просто позвонили из Бюро и "поставили перед фактом" относительно взлома дверей, поскольку "ищут там преступника". Также женщину попросили прийти на место, но на тот момент она находилась в Киеве.

Аверьянова отметила, что "еле их остановила", чтобы они ничего не повредили, потому что в случае, если бы они выломали дверь, "это был бы международный скандал". Лилия поделилась, что у соседки были ключи от квартиры, поэтому она и открыла дверь.

По словам матери "Джуса", в этой квартире часто остаются друзья, которые приехали в Харьков по работе. Также там временно останавливался и Виталий Шабунин.

Напомним, 11 июля ГБР пришло с обысками в воинскую часть в Чугуеве Харьковской области, а также по месту жительства Виталия Шабунина.

15 июля суд избрал меру пресечения для Шабунина в виде личного обязательства.