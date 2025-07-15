Суд оголосив запобіжний захід Віталію Шабуніну

Віталій Шабунін під час судового засідання. Фото: ЦПК/Telegram

У вівторок, 15 липня, суд обрав запобіжний захід голові Центру протидії корупції (ЦПК) Віталію Шабуніну. На громадського діяча поклали низку зобов'язань.

Про це інформує Центр протидії корупції (ЦПК) у Telegram.

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Шабуніну обрали запобіжний захід — що відомо

Суддя Печерського суду Києва Світлана Гречана задовольнила клопотання обвинувачення про запобіжний захід голові правління ЦПК Віталію Шабуніну у вигляді особистого зобов’язання.

Термін дії — до 20 серпня. На Віталія поклали низку обов'язків:

прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора;

не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань;

утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК, колишнім командиром Юшком і представниками частини;

не відвідувати будівлю НАЗК;

здати паспорт для виїзду за кордон.

У Центрі протидії корупції зазначають, що з клопотання в останній момент зникла вимога про носіння електронного браслета.

Під час обрання запобіжного заходу суддя відмовлялась задовольняти клопотання захисту. Зокрема, Гречана відмовилась долучити протоколи допиту, які підтверджують, що Шабунін виконував великий обсяг роботи під час відрядження до НАЗК.

"Можна багато говорити про прогалини слідства, але ось лише один факт. За два роки розслідування ДБР не спромоглось допитати керівництво НАЗК про відрядження Віталія. А ще жодного разу не допитало Шабуніна до оголошення підозри", — зауважили у ЦПК.

Нагадаємо, що нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у Віталія Шабуніна.

Також ми інформували, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.