Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Суд обрав запобіжний захід Шабуніну — деталі

Суд обрав запобіжний захід Шабуніну — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 19:38
Суд оголосив запобіжний захід Віталію Шабуніну
Віталій Шабунін під час судового засідання. Фото: ЦПК/Telegram

У вівторок, 15 липня, суд обрав запобіжний захід голові Центру протидії корупції (ЦПК) Віталію Шабуніну. На громадського діяча поклали низку зобов'язань.

Про це інформує Центр протидії корупції (ЦПК) у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Шабуніну обрали запобіжний захід — що відомо

Суддя Печерського суду Києва Світлана Гречана задовольнила клопотання обвинувачення про запобіжний захід голові правління ЦПК Віталію Шабуніну у вигляді особистого зобов’язання.

Термін дії — до 20 серпня. На Віталія поклали низку обов'язків:

  • прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора;
  • не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань;
  • утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК, колишнім командиром Юшком і представниками частини;
  • не відвідувати будівлю НАЗК;
  • здати паспорт для виїзду за кордон.

У Центрі протидії корупції зазначають, що з клопотання в останній момент зникла вимога про носіння електронного браслета.

Під час обрання запобіжного заходу суддя відмовлялась задовольняти клопотання захисту. Зокрема, Гречана відмовилась долучити протоколи допиту, які підтверджують, що Шабунін виконував великий обсяг роботи під час відрядження до НАЗК.

"Можна багато говорити про прогалини слідства, але ось лише один факт. За два роки розслідування ДБР не спромоглось допитати керівництво НАЗК про відрядження Віталія. А ще жодного разу не допитало Шабуніна до оголошення підозри", — зауважили у ЦПК.

Нагадаємо, що нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у Віталія Шабуніна.

Також ми інформували, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

суд правосуддя Україна покарання судові рішення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації