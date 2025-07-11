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ДБР повідомило про підозру Шабуніну — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 19:59
Голову ЦПК Шабуніна підозрюють в ухиленні від військової служби
Вручення підозри. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Йому інкримінують ухилення від військової служби.

Про це повідомила пресслужба ДБР у п'ятницю, 11 липня.

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На сайті ДБР йдеться, що підозру в систематичному ухиленні від проходження військової служби отримав громадський активіст — як повідомляють у ЦПК, йдеться саме про Шабуніна. За даними слідства, також він незаконно використовував транспортний засіб, призначений для потреб ЗСУ.

"Наголошуємо, що дана процесуальна дія жодним чином не повʼязана з його професійною діяльністю", — зазначили правоохоронці.

Шабунін отримав підозру в ухиленні від військової служби
Вручення підозри. Фото: ДБР

У Бюро уточнили, що чоловік мобілізувався у 2022 році, але протягом тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, які не належать до складу сил оборони.

Також було задокументовано отримання ним щомісячного грошового забезпечення понад 50 тисяч гривень попри відсутність у військовій частині. Тепер йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, йдеться про керівника ЦПК Віталія Шабуніна. Сьогодні там повідомили про проведення обшуків у військовій частині та за місцем проживання його родини.

Також ДБР провело обшуки в колишнього очільника Мінінфраструктури Олександра Кубракова.

ДБР військовий облік мобілізація підозра військова служба
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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