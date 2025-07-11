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У голови ЦПК проводять обшуки — що відомо

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Дата публікації: 11 липня 2025 18:13
ДБР проводить обшуки у голови Центру протидії корупції Шабуніна
Голова ЦПК Віталій Шабунін. Фото: ЦПК

Державне бюро розслідувань проводить обшуки голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Вони відбуваються у військовій частині в Чугуєві Харківській області та за місцем проживання.

Про це повідомила пресслужба ЦПК у Facebook у п'ятницю, 11 липня.

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"За нашою інформацією, обшуки проводить ДБР за місцем служби Віталія у Чугуївському районі Харківської області. 
Станом на зараз нам відомо, що ДБРівці вилучили у Віталія телефон", — йдеться у повідомленні.

Також обшуки тривають за місцем проживання дружини та двох дітей Віталія. Водночас це відбувається без відповідної ухвали суду.

У ЦПК припустили, що йдеться про кримінальне провадження стосовно колишнього командира Шабуніна —  Віктора Юшка, яке стосується відряджень Віталія в НАЗК. 

"Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака", — зазначається у дописі.

Там вважають, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели якомога далі від Києва та Харкова, аби на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати.

"Те, що забрали телефон, свідчить про бажання ДБР відстежити всі контакти Віталія", — додали у Центрі.

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Скриншот допису ЦПК

Нагадаємо, сьогодні ДБР провело обшуки в ексміністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

Також обшуки тривають на одеській митниці — там вже є перші затримані.

обшуки Харківська область військові ДБР військова частина
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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