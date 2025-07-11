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Головна Новини дня Нардепу, заарештованому за держзраду, оголосили нову підозру

Нардепу, заарештованому за держзраду, оголосили нову підозру

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 14:52
Заарештований нардеп організував схеми з білоруськими добривами
Слідчі дії. Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора та ДБР викрили іще один факт злочину, який скоїв народний депутат, який ще з листопада 2024 року перебуває під вартою за підозрою у державній зраді. Цього разу йдеться про масштабну аферу з мінеральними добривами, що постачались з Білорусі.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ

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Як встановили правоохоронці, депутат використав свої особисті зв’язки в сусідній країні, щоб заважати працювати українській компанії, яка здійснювала поставки добрив. За "розв'язання проблем" та уникнення перешкод він вимагав хабар у розмірі 14,5 мільйона гривень. Ці кошти, за даними слідства, були перераховані на рахунки фірми, що належить сину нардепа.

Крім того, оперативні матеріали свідчать, що фігурант налагодив схему постійного отримання так званих "відкатів". Він пропонував іншим українським компаніям доступ до білоруських квот на поставку мінеральних добрив в обмін на виплати "грошових винагород". 

Зібрані докази стали підставою для оголошення чинному депутату нової підозри за ч. 4 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене у великих розмірах. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом ОГП.

Зазначимо, що в СБУ не вказали ім'я та прізвище нардепа, проте, ДБР проводить обшуки в міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова в рамках справи проти нардепа Євгена Шевченка. Останнього й пов'язують із злочинними фінансовими оборудками щодо постачання добрив. 

Нагадаємо, також СБУ повідомило підозру російському чиновнику, який є сином соратника Володимира Путіна, впливового кремлівського функціонера Миколи Патрушева.

СБУ обшуки корупція хабар нардепи держзрада
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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