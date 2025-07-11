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Главная Новости дня Нардепу, арестованному за госизмену, объявили новое подозрение

Нардепу, арестованному за госизмену, объявили новое подозрение

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 14:52
Арестованный нардеп организовал схемы с белорусскими удобрениями
Следственные действия. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора и ГБР разоблачили еще один факт преступления, которое совершил народный депутат, который еще с ноября 2024 года находится под стражей по подозрению в государственной измене. На этот раз речь идет о масштабной афере с минеральными удобрениями, которые поставлялись из Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как установили правоохранители, депутат использовал свои личные связи в соседней стране, чтобы мешать работать украинской компании, которая осуществляла поставки удобрений. За "решение проблем" и избежание препятствий он требовал взятку в размере 14,5 миллиона гривен. Эти средства, по данным следствия, были перечислены на счета фирмы, принадлежащей сыну нардепа.

Кроме того, оперативные материалы свидетельствуют, что фигурант наладил схему постоянного получения так называемых "откатов". Он предлагал другим украинским компаниям доступ к белорусским квотам на поставку минеральных удобрений в обмен на выплаты "денежных вознаграждений".

Собранные доказательства стали основанием для объявления действующему депутату нового подозрения по ч. 4 ст. 190 УК Украины — мошенничество, совершенное в крупных размерах. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством ОГП.

Отметим, что в СБУ не указали имя и фамилию нардепа, однако, ГБР проводит обыски у министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова в рамках дела против нардепа Евгения Шевченко. Последнего и связывают с преступными финансовыми сделками по поставкам удобрений.

Напомним, также СБУ сообщило подозрение российскому чиновнику, который является сыном соратника Владимира Путина, влиятельного кремлевского функционера Николая Патрушева.

СБУ обыски коррупция взятка нардепы госизмена
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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