СБУ повідомила про підозру сину Дмитра Патрушева за викрадення зерна

Російський кремлівський чиновник Кремля Микола Патрушев. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора заочно повідомили про підозру Дмитру Патрушеву — заступнику голови уряду країни-агресора та сину впливового кремлівського функціонера Миколи Патрушева. Його звинувачують в організації системного викрадення українського зерна з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Слідство встановило, що з початку повномасштабної війни за безпосередньої координації Дмитра Патрушева до Росії було вивезено понад 4 мільйони тонн зернових культур із тимчасово окупованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Загальна вартість награбованої сільгосппродукції перевищує 23 мільярди гривень.

За даними правоохоронців, надалі викрадене зерно транспортували до Росії, а далі вивозили "тіньовим флотом" під виглядом російської продукції до країн Близького Сходу та Північної Африки. Таким чином аграрна продукція України ставала частиною тіньових міжнародних оборудок держави-агресора.

"Нагадаємо, що Дмитро Патрушев є сином "сірого кардинала" кремля Миколи Патрушева, який протягом чверті століття очолював спочатку ФСБ, а потім раду безпеки РФ і зараз обіймає посаду помічника путіна. За наявними даними, саме Патрушев-"старший" пролобіював призначення свого сина на посаду міністра сільського господарства Росії і згодом — заступника голови російського уряду", — пояснили в СБУ.

Дмитро Патрушев. Фото: росЗМІ

СБУ заочно оголосила Дмитру Патрушеву підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — у скоєнні воєнного злочину за попередньою змовою групою осіб.

"Оскільки зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", — додали в СБУ.

Нагадаємо, у Китаї відреагували на затримання в Україні двох громадян КНР, які шпигували за військовими секретними даними.

Вчора, 10 липня, в Києві стався резонансний злочин — на вулиці застрелили високопосадовця СБУ.