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Главная Новости дня Сын "серого кардинала" Кремля получил подозрение от СБУ

Сын "серого кардинала" Кремля получил подозрение от СБУ

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 10:48
СБУ сообщила о подозрении сыну Дмитрия Патрушева за похищение зерна
Российский кремлевский чиновник Кремля Николай Патрушев. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора заочно сообщили о подозрении Дмитрию Патрушеву — заместителю председателя правительства страны-агрессора и сыну влиятельного кремлевского функционера Николая Патрушева. Его обвиняют в организации системного похищения украинского зерна с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Следствие установило, что с начала полномасштабной войны при непосредственной координации Дмитрия Патрушева в Россию было вывезено более 4 миллионов тонн зерновых культур с временно оккупированных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Общая стоимость награбленной сельхозпродукции превышает 23 миллиарда гривен.

По данным правоохранителей, в дальнейшем похищенное зерно транспортировали в Россию, а дальше вывозили "теневым флотом" под видом российской продукции в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Таким образом аграрная продукция Украины становилась частью теневых международных сделок государства-агрессора.

"Напомним, что Дмитрий Патрушев является сыном "серого кардинала" кремля Николая Патрушева, который в течение четверти века возглавлял сначала ФСБ, а затем совет безопасности РФ и сейчас занимает должность помощника Путина. По имеющимся данным, именно Патрушев-"старший" пролоббировал назначение своего сына на должность министра сельского хозяйства России и впоследствии — заместителя председателя российского правительства", — пояснили в СБУ.

Дмитро Патрушев
Дмитрий Патрушев. Фото: росСМИ

СБУ заочно объявила Дмитрию Патрушеву подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — в совершении военного преступления по предварительному сговору группой лиц.

"Поскольку злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности", — добавили в СБУ.

Напомним, в Китае отреагировали на задержание в Украине двух граждан КНР, которые шпионили за военными секретными данными.

Вчера, 10 июля, в Киеве произошло резонансное преступление — на улице застрелили высокопоставленного чиновника СБУ.

СБУ зерно Кремль ВОТ Николай Патрушев
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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