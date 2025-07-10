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Китайські шпигуни в Україні — Пекін проведе перевірку

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 14:55
Затримання шпигунів КНР в Україні — Пекін перевірить громадян
Речниця китайського МЗС Мао Нінн. Фото: fmprc.gov.cn

У Китаї перевірять двох своїх громадян, які були затримані в Україні і їх підозрюють у шпигунстві. Пекін стверджує, що буде захищати своїх людей.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нінн під час регулярного брифінгу

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Влада КНР прокоментувала затримання СБУ в Києві батька та сина, які намагалися незаконно вивезти до Китаю секретну документацію на український ракетний комплекс RK-360MC "Нептун".

"Якщо громадяни Китаю будуть залучені, ми будемо захищати їхні права та законні інтереси відповідно до закону", — заявила Нінн. 

Дипломатка також відповіла на запитання щодо співпраці Китаю та Росії. За її словами, ця співпраця не направлена проти третьої країни, і "жодна держава не повинна в це втручатися".

Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що СБУ затримала шпигунів з Китаю, які збирали секретні технології. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, спецпризначенці затримали підполковника запасу Сил оборони України, який шпигував на користь РФ. Він повідомляв росіянам про ситуацію та розташування військових у Сумській області. 

СБУ Китай зброя шпигунство перевірки затримання
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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