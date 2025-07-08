На Сумщині викрила агента РФ, який шпигував за ЗСУ

Працівники СБУ затримують агента. Ілюстративне фото: Укрінформ

Співробітники Служби безпеки України затримали підполковника запасу Сил оборони України, який на Сумщині шпигував на користь російських окупантів. На замовлення генерала ФСБ зрадник шпигував біля передової та формував власну групу інформаторів.

Про це інформує пресслужба СБУ у вівторок, 8 липня.

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Отже, Служба безпеки зірвала спроби російських загарбників створити агентурну мережу поблизу лінії фронту на Сумщині. За результатами спецоперації у регіоні затримано глибоко законспірованого агента ФСБ, який шпигував біля передової та формував власну групу інформаторів.

За даними СБУ, фігурантом виявився колишній військовослужбовець, підполковник запасу однієї зі складових Сил оборони України. За матеріалами справи, після звільнення зі служби на законних підставах у 2023 році він згодом пішов на співпрацю з ворогом.

З урахуванням військового звання та бойового досвіду агента, його вербуванням займався один з керівників прикордонного управління ФСБ. За успішно проведену вербувальну операцію російський спецслужбіст отримав генеральське звання.

Затримання агента РФ. Фото: СБУ/Telegram

Військовий Сил оборони перейшов на бік РФ — деталі справи

Як свідчать матеріали провадження, фігурант входив до складу агентурної мережі ФСБ, яку було нейтралізовано у квітні цього року на Сумщині.

Агент-підполковник діяв окремо від інших. Він збирав інформацію про дислокацію Сил оборони, що воюють на передовій. Для цього фігурант "втемну" використовував знайомих серед українських воїнів, з якими товаришував після звільнення зі служби.

Також він паралельно допомагав куратору створювати нову агентурну мережу на прикордонні Сумської області із чинних та колишніх військових.

Завданням агента було виявити "однодумців" серед своїх знайомих. Подальше вербування "кандидатів" мали здійснювати російські спецслужбісти. У разі успішних "співбесід" фігурант мав переправляти кандидатів для інструктажу у РФ.

Співробітники СБУ затримали агента на етапі підбору нового учасника ворожого осередку. У зрадника вилучено телефон із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі агент РФ перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ викрила російського агента, який шпигував за українськими військовими в Харкові під виглядом "поїздок на дачу".

Раніше у лавах Повітряних сил ЗСУ також затримали агента ФСБ РФ.