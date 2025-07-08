На Сумщине разоблачили агента РФ, который шпионил за ВСУ

Работники СБУ задерживают агента. Иллюстративное фото: Укринформ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали подполковника запаса Сил обороны Украины, который на Сумщине шпионил в пользу российских оккупантов. По заказу генерала ФСБ предатель шпионил возле передовой и формировал собственную группу информаторов.

Об этом информирует пресс-служба СБУ во вторник, 8 июля.

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Итак, Служба безопасности сорвала попытки российских захватчиков создать агентурную сеть вблизи линии фронта на Сумщине. По результатам спецоперации в регионе задержан глубоко законспирированный агент ФСБ, который шпионил возле передовой и формировал собственную группу информаторов.

По данным СБУ, фигурантом оказался бывший военнослужащий, подполковник запаса одной из составляющих Сил обороны Украины. По материалам дела, после увольнения со службы на законных основаниях в 2023 году он впоследствии пошел на сотрудничество с врагом.

С учетом воинского звания и боевого опыта агента, его вербовкой занимался один из руководителей пограничного управления ФСБ. За успешно проведенную вербовочную операцию российский спецслужбист получил генеральское звание.

Задержание агента РФ. Фото: СБУ/Telegram

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Как свидетельствуют материалы производства, фигурант входил в состав агентурной сети ФСБ, которая была нейтрализована в апреле этого года на Сумщине.

Агент-подполковник действовал отдельно от других. Он собирал информацию о дислокации Сил обороны, воюющих на передовой. Для этого фигурант "втемную" использовал знакомых среди украинских воинов, с которыми дружил после увольнения со службы.

Также он параллельно помогал куратору создавать новую агентурную сеть на границе Сумской области из действующих и бывших военных.

Задачей агента было выявить "единомышленников" среди своих знакомых. Дальнейшую вербовку "кандидатов" должны были осуществлять российские спецслужбисты. В случае успешных "собеседований", фигурант должен был переправлять кандидатов для инструктажа в РФ.

Сотрудники СБУ задержали агента на этапе подбора нового участника вражеской ячейки. У предателя изъят телефон с доказательствами работы на ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Сейчас агент РФ находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно СБУ разоблачила российского агента, который шпионил за украинскими военными в Харькове под видом "поездок на дачу".

Ранее в рядах Воздушных сил ВСУ также задержали агента ФСБ РФ.