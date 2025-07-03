У лавах Повітряних сил ЗСУ виявили агента ФСБ

Робота СБУ. Ілюстративне фото: Укрінформ

Військова контррозвідка Служби безпеки у взаємодії з Головнокомандувачем Збройних сил України зірвала нову спробу Росії отримати координати авіаційної інфраструктури ЗСУ. Відтак, у лавах Повітряних сил затримано агента ФСБ РФ.

Про це інформує пресслужба СБУ у четвер, 3 липня, в Telegram.

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Затримання агента РФ. Фото: СБУ/Telegram

У лавах ЗСУ виявили російського агента

Отже, під час спецоперації на Львівщині затримано майора Повітряних сил ЗСУ, який виявився російським агентом. Окупати завербували його через колишню дружину-ексвійськову, яка працює на агресора у Мелітополі.

За матеріалами справи, підривну діяльність агента координував кадровий співробітник відділу спецоперацій "Альфа" ФСБ Олександр Бєлодєдов.

Ключовим завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ.

У разі отримання відповідних геолокацій, російські загарбники сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари.

Затримання агента РФ. Фото: СБУ/Telegram

Однак, співробітники СБУ завчасно викрили "крота", задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Також за держзраду в умовах війни заочну підозру отримала його ексдружина, яка перебуває на тимчасово захопленій південній частині України.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно в Одеській області затримали агентів ФСБ, які передавали окупантам дані про переміщення українських захисників.

Раніше правоохоронці затримали жителя Миколаївщини, який збирав дані про переміщення техніки ЗСУ та передавав їх РФ.