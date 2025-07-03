В рядах Воздушных сил ВСУ обнаружили агента ФСБ

В рядах Воздушных сил обнаружили агента РФ — детали спецоперации
Военная контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины сорвала новую попытку России получить координаты авиационной инфраструктуры ВСУ. Следовательно, в рядах Воздушных сил задержан агент ФСБ РФ.
Об этом информирует пресс-служба СБУ в четверг, 3 июля, в Telegram.
В рядах ВСУ обнаружили российского агента
Итак, во время спецоперации на Львовщине задержан майор Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом. Оккупанты завербовали его через бывшую жену-экс-военную, которая работает на агрессора в Мелитополе.
По материалам дела, подрывную деятельность агента координировал кадровый сотрудник отдела спецопераций "Альфа" ФСБ Александр Белодедов.
Ключевой задачей агента был сбор информации об украинской военной авиации. В частности, враг пытался получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ.
В случае получения соответствующих геолокаций, российские захватчики надеялись нанести по ним ракетно-пушечные удары.
Однако, сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили "крота", задокументировали его контакты с российской спецслужбой и задержали.
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Также за госизмену в условиях войны заочное подозрение получила его экс-супруга, которая находится на временно захваченной южной части Украины.
Напомним, что недавно в Одесской области задержали агентов ФСБ, которые передавали оккупантам данные о перемещении украинских защитников.
Ранее правоохранители задержали жителя Николаевщины, который собирал данные о перемещении техники ВСУ и передавал их РФ.
Читайте Новини.LIVE!