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Збирали секретні технології — СБУ затримала шпигунів з Китаю

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 13:17
У Києві затримали китайських шпигунів
Працівники СБУ затримують шпигунів. Ілюстративне фото: Укрінформ

У Києві контррозвідка Служби безпеки України затримала двох китайських шпигунів. Як виявилося, громадяни Китаю збирали секретні технології виробництва українських ракет "Нептун".

Про це інформує пресслужба СБУ у середу, 9 липня, в Telegram.

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Затримання китайських шпигунів. Фото: СБУ

У Києві затримали китайських шпигунів — деталі

СБУ затримала у Києві двох китайців, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Як відомо, "Нептун" — це унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Нагадаємо, що саме з "Нептуна" було знищено флагман Чорноморського флоту РФ — ракетний крейсер "Москва".

За даними слідства, один з китайських шпигунів — 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність.

Інший шпигун — його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.

Китай
Затримання китайських шпигунів. Фото: СБУ

Як покарають китайських шпигунів, які діяли у Києві

За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських "Нептунів". Для цього він намагався завербувати українця, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони.

Однак задумане так і не вдалося реалізувати, адже контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала під час передачі йому таємних документів.

Наступним етапом було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.

Під час обшуків у обох фігурантів вилучено телефони із доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Китай
Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно СБУ затримали підполковника запасу Сил оборони України, який шпигував на користь РФ.

Раніше СБУ викрила російського агента, який шпигував за українськими військовими в Харкові під виглядом "поїздок на дачу".

СБУ Китай шпигунство ракети секретна інформація
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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