Работники СБУ задерживают шпионов. Иллюстративное фото: Укринформ

В Киеве контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух китайских шпионов. Как оказалось, граждане Китая собирали секретные технологии производства украинских ракет "Нептун".

Об этом информирует пресс-служба СБУ в среду, 9 июля, в Telegram.

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В Киеве задержали китайских шпионов — детали

СБУ задержала в Киеве двух китайцев, которые пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Как известно, "Нептун" — это уникальное вооружение Сил обороны Украины, которое предназначено для огневого поражения всех видов боевых и десантных кораблей. Напомним, что именно с "Нептуна" был уничтожен флагман Черноморского флота РФ — ракетный крейсер "Москва".

По данным следствия, один из китайских шпионов — 24-летний экс-студент одного из киевских технических вузов. Он остался в Киеве после того, как в 2023 году его отчислили за академическую неуспеваемость.

Другой шпион — его отец, который постоянно проживал в КНР, но периодически наведывался в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.

Задержание китайских шпионов. Фото: СБУ

Как накажут китайских шпионов, которые действовали в Киеве

По материалам дела, бывший китайский студент должен был получить техническую документацию по производству украинских "Нептунов". Для этого он пытался завербовать украинца, который имеет отношение к разработкам новейших вооружений Сил обороны.

Однако задуманное так и не удалось реализовать, ведь контрразведка СБУ разоблачила шпиона еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержала во время передачи ему секретных документов.

Следующим этапом был задержан его отец, который должен был передать секретные сведения в спецслужбы КНР.

Во время обысков у обоих фигурантов изъяты телефоны с доказательствами их переписки между собой, где они координируют свою шпионскую деятельность.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Напомним, что недавно СБУ задержали подполковника запаса Сил обороны Украины, который шпионил в пользу РФ.

Ранее СБУ разоблачила российского агента, который шпионил за украинскими военными в Харькове под видом "поездок на дачу".