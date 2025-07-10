Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Китайские шпионы в Украине — Пекин проведет проверку

Китайские шпионы в Украине — Пекин проведет проверку

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 14:55
Задержание шпионов КНР в Украине — Пекин проверит граждан
Пресс-секретарь китайского МИД Мао Нинн. Фото: fmprc.gov.cn

В Китае проверят двух своих граждан, которые были задержаны в Украине и их подозревают в шпионаже. Пекин утверждает, что будет защищать своих людей.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нинн во время регулярного брифинга.

Реклама
Читайте также:

Реакция Китая на задержание своих граждан в Украине

Власти КНР прокомментировали задержание СБУ в Киеве отца и сына, которые пытались незаконно вывезти в Китай секретную документацию на украинский ракетный комплекс RK-360MC "Нептун".

"Если граждане Китая будут привлечены, мы будем защищать их права и законные интересы в соответствии с законом", — заявила Нинн.

Дипломат также ответила на вопрос о сотрудничестве Китая и России. По ее словам, это сотрудничество не направлено против третьей страны, и "ни одно государство не должно в это вмешиваться".

Напомним, 9 июля стало известно, что СБУ задержала шпионов из Китая, которые собирали секретные технологии. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, спецназовцы задержали подполковника запаса Сил обороны Украины, который шпионил в пользу РФ. Он сообщал россиянам о ситуации и расположении военных в Сумской области.

СБУ Китай оружие шпионаж проверки задержание
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации