Задержание шпионов КНР в Украине — Пекин проверит граждан

Пресс-секретарь китайского МИД Мао Нинн. Фото: fmprc.gov.cn

В Китае проверят двух своих граждан, которые были задержаны в Украине и их подозревают в шпионаже. Пекин утверждает, что будет защищать своих людей.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нинн во время регулярного брифинга.

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Власти КНР прокомментировали задержание СБУ в Киеве отца и сына, которые пытались незаконно вывезти в Китай секретную документацию на украинский ракетный комплекс RK-360MC "Нептун".

"Если граждане Китая будут привлечены, мы будем защищать их права и законные интересы в соответствии с законом", — заявила Нинн.

Дипломат также ответила на вопрос о сотрудничестве Китая и России. По ее словам, это сотрудничество не направлено против третьей страны, и "ни одно государство не должно в это вмешиваться".

Напомним, 9 июля стало известно, что СБУ задержала шпионов из Китая, которые собирали секретные технологии. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, спецназовцы задержали подполковника запаса Сил обороны Украины, который шпионил в пользу РФ. Он сообщал россиянам о ситуации и расположении военных в Сумской области.