ГБР проводит обыски у главы Центра противодействия коррупции Шабунина

У главы ЦПК проводят обыски — что известно
Государственное бюро расследований проводит обыски главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Они проходят в воинской части в Чугуеве Харьковской области и по месту жительства.
Об этом сообщила пресс-служба ЦПК в Facebook в пятницу, 11 июля.
Обыски у Шабунина
"По нашей информации, обыски проводит ГБР по месту службы Виталия в Чугуевском районе Харьковской области.
По состоянию на сейчас нам известно, что ГБРовцы изъяли у Виталия телефон", — говорится в сообщении.
Также обыски продолжаются по месту жительства жены и двух детей Виталия. В то же время это происходит без соответствующего постановления суда.
В ЦПК предположили, что речь идет об уголовном производстве в отношении бывшего командира Шабунина — Виктора Юшко, которое касается командировок Виталия в НАПК.
"Мы расцениваем эти обыски как очередную волну атаки на Виталия Шабунина и ЦПК из-за критики Офиса президента и лично Андрея Ермака", — отмечается в заметке.
Там считают, что несколько дней назад Виталия намеренно перевели подальше от Киева и Харькова, чтобы на место обыска не смогли вовремя приехать адвокаты.
"То, что забрали телефон, свидетельствует о желании ГБР отследить все контакты Виталия", — добавили в Центре.
Напомним, сегодня ГБР провело обыски у экс-министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
Также обыски продолжаются на одесской таможне — там уже есть первые задержанные.
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