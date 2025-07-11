ГБР проводит обыски у главы Центра противодействия коррупции Шабунина

Глава ЦПК Виталий Шабунин. Фото: ЦПК

Государственное бюро расследований проводит обыски главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Они проходят в воинской части в Чугуеве Харьковской области и по месту жительства.

Об этом сообщила пресс-служба ЦПК в Facebook в пятницу, 11 июля.

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"По нашей информации, обыски проводит ГБР по месту службы Виталия в Чугуевском районе Харьковской области.

По состоянию на сейчас нам известно, что ГБРовцы изъяли у Виталия телефон", — говорится в сообщении.

Также обыски продолжаются по месту жительства жены и двух детей Виталия. В то же время это происходит без соответствующего постановления суда.

В ЦПК предположили, что речь идет об уголовном производстве в отношении бывшего командира Шабунина — Виктора Юшко, которое касается командировок Виталия в НАПК.

"Мы расцениваем эти обыски как очередную волну атаки на Виталия Шабунина и ЦПК из-за критики Офиса президента и лично Андрея Ермака", — отмечается в заметке.

Там считают, что несколько дней назад Виталия намеренно перевели подальше от Киева и Харькова, чтобы на место обыска не смогли вовремя приехать адвокаты.

"То, что забрали телефон, свидетельствует о желании ГБР отследить все контакты Виталия", — добавили в Центре.

Скриншот поста ЦПК

Напомним, сегодня ГБР провело обыски у экс-министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Также обыски продолжаются на одесской таможне — там уже есть первые задержанные.