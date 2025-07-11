Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ГБР сообщило о подозрении Шабунину — что известно

ГБР сообщило о подозрении Шабунину — что известно

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 19:59
Главу ЦПК Шабунина подозревают в уклонении от военной службы
Вручение подозрения. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Ему инкриминируют уклонение от военной службы.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, 11 июля.

Реклама
Читайте также:

Подозрение Шабунину

На сайте ГБР говорится, что подозрение в систематическом уклонении от прохождения военной службы получил общественный активист — как сообщают в ЦПК, речь идет именно о Шабунине. По данным следствия, также он незаконно использовал транспортное средство, предназначенное для нужд ВСУ.

"Подчеркиваем, что данное процессуальное действие никоим образом не связано с его профессиональной деятельностью", — отметили правоохранители.

Шабунін отримав підозру в ухиленні від військової служби
Вручение подозрения. Фото: ГБР

В Бюро уточнили, что мужчина мобилизовался в 2022 году, но в течение длительного времени не появлялся к месту службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, которые не относятся к составу сил обороны.

Также было задокументировано получение им ежемесячного денежного обеспечения более 50 тысяч гривен несмотря на отсутствие в воинской части. Теперь ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, речь идет о руководителе ЦПК Виталия Шабунина. Сегодня там сообщили о проведении обысков в воинской части и по месту жительства его семьи.

Также ГБР провело обыски у бывшего главы Мининфраструктуры Александра Кубракова.

ГБР военный учет мобилизация подозрение военная служба
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации