Главу ЦПК Шабунина подозревают в уклонении от военной службы

Вручение подозрения. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Ему инкриминируют уклонение от военной службы.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, 11 июля.

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Подозрение Шабунину

На сайте ГБР говорится, что подозрение в систематическом уклонении от прохождения военной службы получил общественный активист — как сообщают в ЦПК, речь идет именно о Шабунине. По данным следствия, также он незаконно использовал транспортное средство, предназначенное для нужд ВСУ.

"Подчеркиваем, что данное процессуальное действие никоим образом не связано с его профессиональной деятельностью", — отметили правоохранители.

Вручение подозрения. Фото: ГБР

В Бюро уточнили, что мужчина мобилизовался в 2022 году, но в течение длительного времени не появлялся к месту службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, которые не относятся к составу сил обороны.

Также было задокументировано получение им ежемесячного денежного обеспечения более 50 тысяч гривен несмотря на отсутствие в воинской части. Теперь ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, речь идет о руководителе ЦПК Виталия Шабунина. Сегодня там сообщили о проведении обысков в воинской части и по месту жительства его семьи.

Также ГБР провело обыски у бывшего главы Мининфраструктуры Александра Кубракова.