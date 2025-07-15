Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Суд избрал меру пресечения Шабунину — детали

Суд избрал меру пресечения Шабунину — детали

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 19:38
Суд объявил меру пресечения Виталию Шабунину
Виталий Шабунин во время судебного заседания. Фото: ЦПК/Telegram

Во вторник, 15 июля, суд избрал меру пресечения главе Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталию Шабунину. На общественного деятеля возложили ряд обязательств.

Об этом информирует Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Шабунину избрали меру пресечения — что известно

Судья Печерского суда Киева Светлана Гречаная удовлетворила ходатайство обвинения о мере пресечения председателю правления ЦПК Виталию Шабунину в виде личного обязательства.

Срок действия — до 20 августа. На Виталия возложили ряд обязанностей:

  • прибывать по вызову следователя, судьи или прокурора;
  • не отлучаться с места, в котором несет службу, за исключением выполнения задач;
  • воздерживаться от общения с работниками НАПК, бывшим командиром Юшко и представителями части;
  • не посещать здание НАПК;
  • сдать паспорт для выезда за границу.

В Центре противодействия коррупции отмечают, что из ходатайства в последний момент исчезло требование о ношении электронного браслета.

Во время избрания меры пресечения судья отказывалась удовлетворять ходатайство защиты. В частности, Гречаная отказалась приобщить протоколы допроса, подтверждающие, что Шабунин выполнял большой объем работы во время командировки в НАПК.

"Можно много говорить о пробелах следствия, но вот только один факт. За два года расследования ГБР не смогло допросить руководство НАПК о командировке Виталия. А еще ни разу не допросило Шабунина до объявления подозрения", — отметили в ЦПК.

Напомним, что недавно Государственное бюро расследований проводило обыски у Виталия Шабунина.

Также мы информировали, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

суд правосудие Украина наказание судебные решения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации