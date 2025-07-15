Суд объявил меру пресечения Виталию Шабунину

Виталий Шабунин во время судебного заседания. Фото: ЦПК/Telegram

Во вторник, 15 июля, суд избрал меру пресечения главе Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталию Шабунину. На общественного деятеля возложили ряд обязательств.

Об этом информирует Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Telegram.

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Судья Печерского суда Киева Светлана Гречаная удовлетворила ходатайство обвинения о мере пресечения председателю правления ЦПК Виталию Шабунину в виде личного обязательства.

Срок действия — до 20 августа. На Виталия возложили ряд обязанностей:

прибывать по вызову следователя, судьи или прокурора;

не отлучаться с места, в котором несет службу, за исключением выполнения задач;

воздерживаться от общения с работниками НАПК, бывшим командиром Юшко и представителями части;

не посещать здание НАПК;

сдать паспорт для выезда за границу.

В Центре противодействия коррупции отмечают, что из ходатайства в последний момент исчезло требование о ношении электронного браслета.

Во время избрания меры пресечения судья отказывалась удовлетворять ходатайство защиты. В частности, Гречаная отказалась приобщить протоколы допроса, подтверждающие, что Шабунин выполнял большой объем работы во время командировки в НАПК.

"Можно много говорить о пробелах следствия, но вот только один факт. За два года расследования ГБР не смогло допросить руководство НАПК о командировке Виталия. А еще ни разу не допросило Шабунина до объявления подозрения", — отметили в ЦПК.

Напомним, что недавно Государственное бюро расследований проводило обыски у Виталия Шабунина.

Также мы информировали, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.