Судове засідання щодо Валентини Молодої, яка представилася медиком "швидкої" під час подій на Борщагівці. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

У справі Валентини Молодої, яка під час подій на Борщагівці представилася лікаркою швидкої допомоги, правоохоронці перевіряють обставини ймовірного вивезення мобілізованих військовослужбовців за гроші. Ця історія стала частиною розслідування подій у Петропавлівській Борщагівці. Наразі слідству відомо про один такий випадок.

Про це після судового засідання у справі Молодої повідомила прокурор, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у середу, 4 листопада.

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Події на Борщагівці: відомо лише про один випадок "евакуації" за гроші

У справі Валентини Молодої правоохоронці встановили один випадок імовірного вивезення мобілізованого військовослужбовця за гроші. Про це повідомила прокурор після судового засідання у середу, 4 листопада.

Наразі інших подібних випадків слідство не зафіксувало.

За словами прокурора, йдеться про ймовірне надання платних послуг із вивезення мобілізованого військовослужбовця.

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Новини.LIVE інформували, що Солом’янський районний суд Києва взяв Валентину Молоду під варту на 60 діб без права внесення застави. Її підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Сил оборони та поширенні інформації про розташування військових підрозділів. Молода заявила, що оскаржуватиме рішення суду.

Новини.LIVE писали, що за версією слідства, Валентина Молода пропонувала людям платну "екстрену евакуацію" після взаємодії з представниками влади та силових структур. За такі послуги вона нібито вимагала 107 тисяч гривень. Під час судового засідання Молода заявила, що очолює приватну клініку Prime.

Новини.LIVE повідомляли, що під час судового засідання Валентина Молода заявила, що має вищу медичну освіту та є лікаркою-хірургом. Вона також стверджувала, що володіє двома медичними закладами й має відповідні документи. Водночас на прохання журналістів підозрювана диплом і лікарський сертифікат не продемонструвала.