Судебное заседание по делу Валентины Молодой, которая представилась сотрудницей "скорой помощи" во время событий на Борщаговке. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

По делу Валентины Молодой, которая во время событий в Борщаговке представилась врачом скорой помощи, правоохранительные органы проверяют обстоятельства предполагаемого вывоза мобилизованных военнослужащих за деньги. Эта история стала частью расследования событий в Петропавловской Борщаговке. На данный момент следствию известно об одном таком случае.

Об этом после судебного заседания по делу Молодой сообщила прокурор, передает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в среду, 4 ноября.

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События в Борщаговке: известно лишь об одном случае "эвакуации" за деньги

По делу Валентины Молодой правоохранители установили один случай вероятной вывозки мобилизованного военнослужащего за деньги. Об этом сообщила прокурор после судебного заседания в среду, 4 ноября.

На данный момент других подобных случаев следствие не зафиксировало.

По словам прокурора, речь идет о вероятном оказании платных услуг по вывозу мобилизованного военнослужащего.

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Новини.LIVE сообщали, что Соломенский районный суд Киева взял Валентину Молодую под стражу на 60 суток без права внесения залога. Ее подозревают в препятствовании законной деятельности Сил обороны и распространении информации о расположении воинских подразделений. Молодая заявила, что будет обжаловать решение суда.

Новини.LIVE писали, что, по версии следствия, Валентина Молодая предлагала людям платную "экстренную эвакуацию" после взаимодействия с представителями власти и силовых структур. За такие услуги она якобы требовала 107 тысяч гривен. Во время судебного заседания Молодая заявила, что возглавляет частную клинику Prime.

Новини.LIVE сообщали, что во время судебного заседания Валентина Молода заявила, что имеет высшее медицинское образование и является врачом-хирургом. Она также утверждала, что владеет двумя медицинскими учреждениями и имеет соответствующие документы. В то же время по просьбе журналистов подозреваемая диплом и врачебный сертификат не предъявила.