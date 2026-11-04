Молодая требовала 107 тысяч гривен за эвакуацию на Борщаговке
В ходе судебного заседания по делу о событиях в Петропавловской Борщаговке прокурор озвучил сумму, которую, по версии следствия, Валентина Молодая вымогала за услуги по эвакуации. Речь идет о 107 тысячах гривен за так называемую "экстренную эвакуацию" людей после взаимодействия с представителями органов власти и силовых структур. Сама подозреваемая заявила, что возглавляет частную клинику Prime.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец из зала суда в среду, 4 ноября.
Что прокурор заявил об услугах Валентины Молодой
В среду, 4 ноября, во время рассмотрения дела прокурор сообщил, что, по данным следствия, Валентина Молодая предлагала людям услуги "экстренной эвакуации" после их взаимодействия с представителями органов власти и силовых структур.
За такие услуги, как утверждает сторона обвинения, женщина требовала 107 тысяч гривен.
Сама Валентина Молодая, которая приехала на машине скорой помощи к дому, где находились военнослужащие Национальной гвардии Украины в Петропавловской Борщаговке, во время судебного заседания заявила, что возглавляет частную клинику Prime.
Также подозреваемая объяснила свою позицию относительно выполнения медицинских обязанностей. Она подчеркнула, что готова брать на себя различные функции, если речь идет о спасении людей и их здоровье.
"Я могу выполнять любые обязанности, если это касается жизни и здоровья людей", — сказала Молодая.
Новини.LIVE сообщали, что во время судебного заседания Валентина Молода назвала себя врачом-хирургом и заявила, что имеет диплом о высшем медицинском образовании и соответствующую специализацию. В то же время по просьбе журналистов показать документы она этого не сделала, хотя заверила, что имеет врачебный сертификат. Также Молодая пояснила, что автомобиль скорой помощи с надписью "Мед-престиж" уже продали, но старую наклейку еще не успели убрать, а новую маркировку "Prime" не нанесли.
Новини.LIVE писали, что прокуратура просит взять Валентину Молодую под стражу по делу о событиях в Петропавловской Борщаговке. По версии следствия, женщина могла быть причастна к сговору с целью препятствования законной деятельности подразделения Национальной гвардии Украины.