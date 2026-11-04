Судебное заседание по делу Валентины Молодой, представившейся сотрудницей "скорой помощи" во время событий на Борщаговке. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

В ходе судебного заседания по делу о событиях в Петропавловской Борщаговке прокурор озвучил сумму, которую, по версии следствия, Валентина Молодая вымогала за услуги по эвакуации. Речь идет о 107 тысячах гривен за так называемую "экстренную эвакуацию" людей после взаимодействия с представителями органов власти и силовых структур. Сама подозреваемая заявила, что возглавляет частную клинику Prime.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец из зала суда в среду, 4 ноября.

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Что прокурор заявил об услугах Валентины Молодой

В среду, 4 ноября, во время рассмотрения дела прокурор сообщил, что, по данным следствия, Валентина Молодая предлагала людям услуги "экстренной эвакуации" после их взаимодействия с представителями органов власти и силовых структур.

За такие услуги, как утверждает сторона обвинения, женщина требовала 107 тысяч гривен.

Сама Валентина Молодая, которая приехала на машине скорой помощи к дому, где находились военнослужащие Национальной гвардии Украины в Петропавловской Борщаговке, во время судебного заседания заявила, что возглавляет частную клинику Prime.

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Также подозреваемая объяснила свою позицию относительно выполнения медицинских обязанностей. Она подчеркнула, что готова брать на себя различные функции, если речь идет о спасении людей и их здоровье.

"Я могу выполнять любые обязанности, если это касается жизни и здоровья людей", — сказала Молодая.

Новини.LIVE сообщали, что во время судебного заседания Валентина Молода назвала себя врачом-хирургом и заявила, что имеет диплом о высшем медицинском образовании и соответствующую специализацию. В то же время по просьбе журналистов показать документы она этого не сделала, хотя заверила, что имеет врачебный сертификат. Также Молодая пояснила, что автомобиль скорой помощи с надписью "Мед-престиж" уже продали, но старую наклейку еще не успели убрать, а новую маркировку "Prime" не нанесли.

Новини.LIVE писали, что прокуратура просит взять Валентину Молодую под стражу по делу о событиях в Петропавловской Борщаговке. По версии следствия, женщина могла быть причастна к сговору с целью препятствования законной деятельности подразделения Национальной гвардии Украины.