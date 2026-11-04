Судове засідання щодо Валентини Молодої яка представилася медиком "швидкої" під час подій на Борщагівці. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Під час судового засідання у справі про події в Петропавлівській Борщагівці прокурор озвучив суму, яку, за версією слідства, Валентина Молода вимагала за послуги евакуації. Йдеться про 107 тисяч гривень за так звану "екстрену евакуацію" людей після взаємодії з представниками органів влади та силових структур. Сама підозрювана заявила, що очолює приватну клініку Prime.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із зали суду у середу, 4 листопада.

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Що прокурор заявив про послуги Валентини Молодої

У череду, 4 листопада, під час розгляду справи прокурор повідомив, що, за даними слідства, Валентина Молода пропонувала людям послуги "екстреної евакуації" після їхньої взаємодії з представниками органів влади та силових структур.

За такі послуги, як стверджує сторона обвинувачення, жінка вимагала 107 тисяч гривень.

Сама Валентина Молода, яка приїхала на автомобілі швидкої допомоги до будинку з військовослужбовцями Національної гвардії України в Петропавлівській Борщагівці, під час судового засідання заявила, що очолює приватну клініку Prime.

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Також підозрювана пояснила свою позицію щодо виконання медичних обов'язків. Вона наголосила, що готова брати на себе різні функції, якщо йдеться про порятунок людей та їхнє здоров'я.

"Я можу виконувати будь-які обов’язки, якщо це стосується життя і здоров’я людей", — сказала Молода.

Новини.LIVE інформували, що під час судового засідання Валентина Молода назвала себе лікаркою-хірургом і заявила, що має диплом про вищу медичну освіту та відповідну спеціалізацію. Водночас на прохання журналістів показати документи вона цього не зробила, хоча запевнила, що має лікарський сертифікат. Також Молода пояснила, що автомобіль швидкої допомоги з написом "Мед-престиж" уже продали, але стару наклейку ще не встигли прибрати, а нове маркування "Prime" не нанесли.

Новини.LIVE писали, що прокуратура просить взяти Валентину Молоду під варту у справі про події в Петропавлівській Борщагівці. За версією слідства, жінка могла бути причетна до змови з метою перешкоджання законній діяльності підрозділу Національної гвардії України.