Справа Міндіча — Кошовий розкрив наслідки скандалу для "Кварталу"

Справа Міндіча — Кошовий розкрив наслідки скандалу для "Кварталу"

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 12:13
Плівки Міндіча — Кошовий зізнався, що ненавидить бізнесмена
Комік Євген Кошовий. Фото: кадр з відео

Корупційний скандал в енергетиці, до якого причетний бізнесмен Тимур Міндіч, сильно вдарив по студії "Квартал 95", акціонером якої він був донедавна. Для команди це було великим шоком. 

Про це повідомив художній керівник студії "Квартла 95" Євген Кошовий розповів в інтерв'ю Сергію Іванову на каналі "Ісландія".

Читайте також:

Як скандал з Міндічем вплинув на "Квартал 95"

Кошовий розповів, що більшість артистів не знають Міндіча та не бачили його. За його словами, для нього бізнесмен теж не є близьким знайомим.

"Ну, для мене це якийсь бородатий чувак. Гарно говорить, завжди вітається, завжди посміхається. Але, виявляється, за тією посмішкою щось було, і воно вилізло, і ніхто про це навіть не попередив, і ніхто не знав. Ось що найприкріше. Як узимку, ти просто стоїш, ти провалився під лід, і там, у холодній воді, тебе ще й акула вкусила. Ось таке відчуття. І свистка немає, щоб тебе врятували. Від того багато хто постраждав. Я через це його ненавиджу", — заявив артист. 

Він додав, що медійний резонанс, який вибухнув навколо цієї справи, заглушив все хороше, що зробила команда "Кварталу 95". Євген Кошовий поділився, що регулярно їздить з колегами на фронт та допомагає армії усім, чим може, а такі ситуації все зводять до нуля, адже весь інфопростір гуде, що гумористи — корупціонери. 

За словами артиста, також багато людей думають, що у них "багато лавандосу" і вони "просто в кайфах", не занурюючись у суть цієї проблеми.

"І ніхто навіть не занурюється вглиб цієї проблеми. Якби поруч із тією статтею не стояло "акціонер Кварталу 95" або "Друг Зеленського", ніхто б її не читав. Якби просто було "Міндіч корупційний скандал", то ну це ще один корупційний скандал, Свинарчуки, Міндічі, ну ок..." — сказав комік. 

Нагадаємо, кілька днів тому українські журналісти знайшли Міндіча. Він перебуває в Ізраїлю.

Спілкуючись з журналістами, бізнесмен назвав справу проти нього "медійним кейсом". Міндіч заявив, що на нього "здійснили медіатаку".

Також він розкрив, коли він востаннє спілкувався із Зеленським. За його словами, спілкування з главою держави відбувалося вкрай рідко.

корупція Квартал 95 Євген Кошовий підозра Тимур Міндіч
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
